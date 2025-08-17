Planes alternativos para hacer durante los días de la Feria de Málaga

A mediados de agosto, los malagueños, turistas y visitantes cuentan con la Feria de Málaga para pasar un buen rato, reír con la familia y los amigos y, en general, satisfacer sus necesidades de ocio. Sin embargo, visitar la Feria no es la única opción para pasarlo bien durante estos días, pues existen múltiples planes alternativos y experiencias divertidas para disfrutar en la provincia.

Ya sean parques temáticos de naturaleza, planes relajados con videojuegos y juegos de mesa, o incluso cines y museos, estas actividades alternativas a la feria son opciones muy buenas para pasar una tarde entretenida o incluso el día entero en compañía de la familia y los amigos.

Sea Life Benalmádena

Sea Life Benalmádena es una opción perfecta para conocer a la fauna marina aprendiendo. Se trata de una ventana a los océanos y a las criaturas que lo habitan, ya que, en las instalaciones del parque temático de naturaleza, los visitantes podrán conocer especies que solo habrán visto en películas y dibujos animados, como medusas, estrellas de mar, tiburones, peces payaso y muchas más.

Este parque cuenta con una novedad respecto a otros años: La Isla de Rayas. Se trata de una aventura pirata orientada a los más pequeños de la casa, llena de tesoros ocultos, tiburones y múltiples especies de rayas, como la raya guitarra o la raya mosaico.

La entrada online estándar cuesta 19,50 euros por persona, pero, comprándola con antelación, puede salir por 13,65 euros. Sea Life Benalmádena estará abierto durante todo el agosto, y se podrá visitar a desde las 10 y media de la mañana, con un cierre programado para las 23.00 horas.

Uno de los acuarios de Sea Life Benalmádena. / L.O.

Oxo, el museo del videojuego

Oxo, ubicado en la capital, es un museo diferente a los habituales, dado que permite no solo ver, sino probar muchos de los videojuegos que incluye entre su muestra. El lugar es toda una celebración al pasado, presente y futuro de los videojuegos, presentando un viaje a través de su historia y evolución.

En el museo, la muestra pasa por las antiguas máquinas arcade, como Tetris, avanza por consolas antiguas como SEGA Mega Drive, progresa hasta consolas más actuales como PlayStation 5, y alcanza a las tendencias futuras y cambiantes de la industria. Además, hasta el 9 de noviembre, el museo contará con una exposición temporal de videojuegos realizados en España, una mirada histórica a una industria en la que se ha trabajado nacionalmente por más de 50 años.

El museo estará abierto durante todo el agosto, y el precio de su entrada es de 15 euros, aunque también se puede comprar un pase anual por 99 euros. Por otro lado, la visita tiene una duración de dos horas.

Festival Canela Party

Aunque en la provincia existen muchos festivales distintos, el caso de Canela Party es especial, ya que no sigue las tendencias del momento, sino que se centra en géneros como underground, hardcore, pop, rock y similares. Esto hace que la experiencia de los malagueños y visitantes no tenga comparación con ningún otro festival y que, además, conozcan a nuevos artistas que están emergiendo.

Se trata de un festival de tamaño pequeño-mediano donde las actuaciones se separan en dos escenarios distintos y nunca se solapan entre sí, por lo que todos los artistas tienen su momento de brillar. El cartel de este año cuenta con artistas y bandas como Aiko el Guapo, La Milagrosa, e incluso Bob Vylan, entre muchos otros.

El gran 'pitote' del verano estará desde el miércoles, 20 de agosto, hasta el sábado 23, y comenzará todos los días a las 18.30 horas, salvo el primer día, que empezará un poco antes, a las 6 de la tarde. Las entradas, salvo para el miércoles 20, que cuesta 9 euros, rondan entre los 55 y los 65 euros, y para aquellos que ya cuenten con una entrada para el 21, 22 o 23 de agosto, podrán ir también el 20 de agosto sin pagar. También existe la opción de adquirir un abono que da acceso a todos los días del festival, que cuesta 105 euros.

Uno de los conciertos del Canela Party / L.O.

Club Ciberpunk

Club Ciberpunk es un gaming club ubicado en Fuengirola en el que se puede acceder a videojuegos preparados en salas llenas de videoconsolas y ordenadores mientras te tomas un refresco o un aperitivo. El local también ofrece servicios alternativos idóneos para los más jugones, como realidad virtual o simuladores de carreras.

El club abre todos los días de agosto salvo los lunes, de 16.30 horas a las 23.00 horas, excepto los viernes y los sábados, que cierra a medianoche. Club Ciberpunk, además, cuenta con una gran variedad de ofertas y bonos para aprovechar al máximo las opciones gamer que ofrece, y suelen desarrollarse múltiples eventos y actividades en el local, como quedadas dedicadas al K-pop o torneos de videojuegos.

Puertas del Club Ciberpunk de Fuengirola. / Nacho Agote

Museo Picasso Málaga

Para aquellas personas que prefieren los museos tradicionales, una opción perfecta y clásica de la provincia es el Museo Picasso de Málaga. Este museo, que fue inaugurado el 27 de octubre de 2003, cuenta con una colección permanente de obras de Pablo Picasso, y está formado por la donación de Christine y Bernard Ruiz-Picasso. Además, su colección se ve aumentada a través de obras prestadas procedentes de los fondos de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso y de otros préstamos ocasionales.

Este museo abre todos los días de agosto desde las 10 de la mañana a 20.00 horas, y su entrada cuesta 13 euros. Sin embargo, la entrada es libre para todos los públicos cada domingo durante las dos últimas horas de apertura.

Visitantes en la entrada principal del Museo Picasso Málaga. / MPM

Aquamijas

Con las altas temperaturas de agosto, otro de los posibles planes para hacer con amigos y familiares es el de visitar un parque acuático, como el de Mijas Costa. Este aquapark ofrece más de 12 atracciones refrescantes en forma de toboganes y piscinas, y de diferentes niveles de intensidad.

Además de eso, el parque ofrece otros servicios, como el de alquilar flotadores para evitar algunas colas en las atracciones que los requieren, hamacas para poder tomar el sol tranquilamente después de un chapuzón y una sala de juegos con diferentes máquinas recreativas.

Este parque acuático abre todos los días de agosto, de 10.30 horas hasta las 7 de la tarde. La entrada para adultos está por 31,30 euros, aunque también ofrece diferentes ofertas y descuentos, además de precios especiales para los niños, dependiendo de su edad.

Centros comerciales al aire libre

A pesar de haber muchos planes disponibles en Málaga, los malagueños también pueden preferir opciones más sencillas, como puede ser dar un paseo por los centros comerciales que hay al aire libre en la provincia.

Uno de ellos es Plaza Mayor, un centro comercial ubicado en Churriana. Se trata de uno de los más completos centros de moda y ocio de la Costa del Sol que ofrece múltiples salas de cine, restaurantes, tiendas e incluso rincones verdes con sombra, idóneos para los días calurosos de verano. También cuenta con un área infantil, perfecta para los más pequeños de la casa.

Este centro comercial abre todos los días de agosto desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, aunque los viernes y los sábados cierran una hora más tarde. Por otro lado, las tiendas se mantienen abiertas hasta las 10 de la noche.

Otro centro comercial al aire libre de la provincia es el Muelle Uno, ubicado en el Puerto de Málaga. Este lugar cuenta también con una gran variedad de tiendas y restaurantes, aunque ofrece alternativas de ocio exclusivas, como Galaxy Park Bowling, un local repleto de máquinas recreativas para toda la familia que cuenta, además, con pistas para jugar a los bolos. Este lugar, además cuenta con eventos especiales en su agenda durante el mes de agosto, como el mercado de verano o múltiples conciertos.

En el caso de Muelle Uno, al cual se puede acceder durante todos los días de agosto, sus tiendas abren a las 11 de la mañana y se mantienen así hasta las 23.00 horas. Por otro lado, los restaurantes abren a partir de mediodía hasta medianoche.

