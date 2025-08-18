Oferta de trabajo en Málaga: Adecco busca a 100 personas para trabajar en el sector alimentario

Adecco, la división del Grupo Adecco especializada en flexibilidad y talento, ha publicado una oferta de empleo para la provincia de Málaga, en la que ofrece 100 puestos de trabajo como operarios de producción en una empresa hortofrutícola ubicada en Cajiz (Málaga).

Las personas seleccionadas se encargarán de tareas como volcado de fruta y verduras a línea de producción; control de línea de producción; paletizado; envasado; y limpieza y orden de la zona de trabajo.

Entre los requisitos reclamados a los posibles aspirantes se encuentra la necesidad de disponer de carné de conducir y vehículo para desplazarse al puesto de trabajo; experiencia en almacén, recolección agrícola o línea; y disponibilidad de incorporación inmediata. Además, se valorará que la persona sea muy resolutiva, con ganas de aprender y con una buena actitud y aptitud.

La empresa ofrece un contrato temporal a jornada completa de 40 horas semanales de lunes a viernes y en turnos de mañana/tarde.

Las personas interesadas pueden registrarse en las ofertas a través de este siguiente link de Adecco.