Diego Ceano llena las tablas con el humor de Capuchinos

Cenacheros, panaderos, amas de casa, monjas, plañideras y hasta un «vámpiro» -un vampiro con esdrújula, como se pronunciaba en Málaga- andan sueltos por el escenario. Son los personajes nacidos de la imaginación del escritor malagueño Diego Ceano, siete de cuyas obras acaban de ser recopiladas en la antología ‘Las cosas de mi barrio’, editada por Jákara.

«Llevaba mucho tiempo escribiendo teatro porque a mí, desde chiquitito, me ha gustado. Yo soy mucho de los Álvarez Quintero, he disfrutado mucho con sus obras; pero estas criaturas ya no están y no hay más producción».

Por este motivo, se planteó el reto de seguir los pasos de los dos famosos sevillanos, «y me salió una comedia en tres actos que quedó muy graciosa», recuerda. Se trataba de ‘Amores y malos toreros’, con la que se abre este volumen de ‘Las cosas de mi barrio’.

Diego Ceano, con el elenco de ‘La cena del vÁmpiro’. / Archivo Diego Ceano

A partir de ahí, explica que redujo el número de personajes en sus siguientes comedias, con el fin de que pudiesen representarse con más facilitad. «Para que las puedas llevar al teatro tienen que ser tres o cuatro personajes», calcula

El teatro cómico de Diego Ceano es costumbrista y ambientado hacia mediados del siglo pasado, «porque ahora, hacer una obrita costumbrista en esta época no pega, pues estamos globalizados y el concepto de barrio se ha perdido; ahora vivimos en ‘guirilandia’, aunque entiendo que la vida evoluciona», argumenta.

Este malagueño de calle Dos Aceras, que se considera capuchinero, ambienta en el Capuchinos de su infancia muchas de sus obras, en numerosas ocasiones, en corralones porque «allí no había un duro; pero la gente se reía y lo pasábamos estupendamente, y aunque había sus peleas, como en todos lados, cuando le pasaba algo a alguien la gente se ayudaba», remarca.

Cartel de uno de sus sainetes, ‘La cena del vÁmpiro’. / Archivo Diego Ceano

Uno de los que más echaba una mano era Diego el Bollero, un vecino de Capuchinos que el escritor ha transformado en personaje de teatro. Como recuerda, Diego el Bollero tenía en su haber el ser «el carnavalero mayor de Málaga», famoso por sus atuendos «desvergonzados»; pero que, al mismo tiempo, cuando había problemas, «servía de nexo de unión entre muchos vecinos», recuerda.

Las risas del autor

Confiesa Diego Ceano que cuando se pone a escribir teatro cómico, él mismo se ríe de cómo va evolucionando la obra.

Su humor ha podido testarlo en vivo en numerosas ocasiones, porque han sido muchos los espacios en los que se han representado sus creaciones. En más de una ocasión, con el aforo completo y parte del público sin poder entrar. Ocurrió por ejemplo en el Colegio de Graduados Sociales, por lo que se tuvieron que ofrecer más funciones.

El libro, por cierto, está dedicado al director teatral Andrés Pareja, al frente del grupo La Tartana, que ha representado muchas de sus comedias, y con quien Diego quisiera ofrecer una función a beneficio del Banco de Alimentos.

Imagen de ‘Los duelos con pan son menos’, de Diego Ceano, representado por el grupo ‘La Tartana’. / Archivo Diego Ceano

Por cierto, a punto estuvo de representarse uno de sus sainetes en televisión, en un programa presentado por Concha Velasco. «Tenía que adaptar la obra a un lenguaje más asequible, lo entendí perfectamente; lo hice pero, mira por dónde, quitaron el programa», lamenta.

En ‘Las cosas de mi barrio’, primera entrega de teatro cómico de Diego Ceano -tiene en su haber 14 obras-, ambientada en Capuchinos, todo es posible. Hasta los ‘vámpiros’.

