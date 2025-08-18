Dan por estabilizado el incendio declarado en una zona de matorral del Monte Coronado

La provincia de Málaga se estaba librando hasta ahora del azote infernal de los incendios forestales que han asolado buena parte de los montes de Tarifa, como referente andaluz más cercano, o de muchos puntos de Extremadura, Castilla y León o Galicia. Algunos conatos que habían sido rápidamente controlados por los efectivos del Infoca, como mucho, en un verano dramático en la península. Este lunes un fuego declarado en el Monte Coronado, en la capital, ha encendido las luces de alarma y ha provocado una auténtica avalancha de avisos al 112 Andalucía. El Servicio de Emergencias de la Junta ha recibido más de cien llamadas en pocos minutos avisando del incendio declarado en este entorno cercano a los bloques de edificios de La Palma y a una gasolinera de la avenida Valle Inclán.

En torno a las 18.45 horas han comenzado a sonar los teléfonos con la alerta de los vecinos de Málaga en la que informaban de la presencia de una intensa humareda fruto de las llamas. Dos horas después, el Infoca daba por estalizado el fuego.

Se trata de un incendio forestal pero en zona urbana, que afecta a una zona de matorral.

No se han producido desalojos de viviendas, según las fuentes del 112 consultadas por La Opinión de Málaga.

Al instante se han movilizado efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA), que han desplazado hasta la zona dos helicóperos, uno ligero y otro pesado, para combatir la virulencia del fuego, así como dos equipos de bomberos forestales, dos brigadas de refuerzo contra incendios de la comunidad autónoma de Andalucía, dos técnicos de operaciones, y agente de medioambiente y dos camiones autobombas.

A la zona también se han desplazado bomberos del Ayuntamiento de Málaga, con una autobomba, y del Consorcio Provincial. Y efectivos de la Policía Local y Nacional.

Actualmente trabajan sobre el terrano un helicópeto ligero, tres grupos bomberos forestales, un técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y una autobomba, ha informado el Infoca a través de sus redes sociales.