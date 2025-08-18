Interceptan en Málaga un camión que llevaba 1.600 kilos de hachís en naranjas de plástico

Una maniobra extraña de un vehículo que circulaba entre Vélez-Málaga y Málaga capital por la Autovía del Mediterráneo (A-7) llamó la atención de los agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) con base en la ciudad de la Axarquía que en ese momento estaban en otras cosas. El coche circulaba detrás de un camión blanco con matrícula extranjera que tiraba de gran tráiler del mismo color, sin ningún distintivo de empresas de mercancías o transporte logístico, y los dos ocupantes del primero mostraban una actitud vigilante e inquieta.

Los policías solicitaron el apoyo del Grupo I de Estupefacientes de la Comisaría Provincial de Málaga, que lograron incorporarse al dispositivo con gran rapidez y confirmar el instinto de sus compañeros. "Los sospechosos seguían claramente al camión realizando labores de contravigilancia o seguridad", ha explicado este lunes la Policía Nacional en un comunicado. Los agentes decidieron dar el alto a los vehículos, pero el conductor del turismo pudo hacer una maniobra evasiva que permitió darse a la fuga.

El camión sí pudo ser interceptado en una de las salidas de la autovía y los policías procedieron a la inspección de la carga. Los agentes comprobaron que el tráiler transportaba varios palés de naranjas, aunque muchas de ellas destacaban por tener un color más intenso y una textura diferente. La fruta falsa contenía droga y el recuento final arrojó un total de 1.579 kilos de estupefaciente, por lo que el conductor del camión y su acompañante, ambos de origen marroquí, fueron detenidos por un delito de tráfico de drogas. Tras pasar a disposición judicial, el titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga ordenó el ingreso en prisión de ambos.