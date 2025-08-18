Málaga acude para ayudar a sofocar los incendios en Orense

Un dispositivo formado por 15 bomberos y un total de 6 vehículos -3 camiones 1 autobomba forestal pesada y 2 autobomba rural pesada junto con 3 vehículos ligeros- ha partido alrededor de las 9 horas desde Antequera con destino a la provincia de Orense, donde se están registrando varios incendios forestales de gran magnitud.

La dotación desplazada está integrada por 10 bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB Málaga) y 5 bomberos del Parque de Fuengirola, quienes tendrán como parque de referencia el de Verín.

Bomberos de Málaga desplazados a Orense para colaborar en las labores de extinción de los incendios. / L.O.

El cometido de estos profesionales malagueños será colaborar en las labores de extinción y, especialmente, apoyar en la protección de viviendas, contribuyendo también al relevo del personal de la zona. Todos ellos quedarán a disposición del mando único de emergencias para intervenir en lo que sea necesario.

Incendios agresivos

El programa Copernicus de la Unión Europea advierte de que Ourense se encuentra "en peligro extremo o muy extremo" durante este fin de semana. Hasta el lunes no desaparecerán las alertas climatológicas por calor. La UE calcula que la población afectada por esta catástrofe sin precedentes es de 40.000 ourensanos. El balance al cierre de este sábado de las hectáreas arrasadas por el fuego en incendios que siguen activos ascendía a 46.650.

La línea defensiva que forman los residentes y voluntarios es en muchas aldeas casi la única ayuda disponible ante la falta de efectivos por la simultaneidad de fuegos en la provincia, inmersa en su peor emergencia. Los tractores con cisternas agrícolas cargadas con agua son un recurso salvador en muchos lugares.