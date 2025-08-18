El precio de la vivienda en Málaga, sin freno: ya supera máximos de la burbuja y lidera entre las capitales españolas

El desorbitado precio de la vivienda es un problema presente ya en toda España, que se acentúa en la Costa del Sol. Con el paso de los años, ser propietario y vivir en Málaga capital se ha convertido en un privilegio excepcional para la gran mayoría.

Según los datos proporcionados por el Índice Inmobiliario Fotocasa, este julio Málaga capital ha superado el precio máximo histórico de compra. El incremento el coste de la vivienda Málaga ha sido el más alto de toda Andalucía, donde los precios de compra son un 84% más caros que en 2007, último momento en el que se alcanzaron cifras históricas.

No se trata de un caso aislado, en España hay 11 capitales de provincia que han marcado récords en algún momento de este 2025, y Málaga muestra unas de las cifras de compra más elevadas, con 4.145€/m².

La capital de la Costa del Sol solo es superada por las capitales españolas de San Sebastián, donde el precio de compra es de 6.874 €/m²; Palma de Mallorca, con 4.892 €/m²; Madrid, con un costo de hasta 6.063 €/m²; y Barcelona, donde adquirir una vivienda puede costar 5.151 €/m².

Los malagueños nunca se habían enfrentado a precios tan altos como estos, ahora resulta imposible adquirir una vivienda, que en muchos casos están siendo adquiridas por compradores extranjeros, en un mercado donde los precios no paran de crecer.

Situación y cifras en Andalucía

La comunidad andaluza también ha sido partícipe de un incremento en los precios máximos históricos. Según han informado desde Fotocasa, hoy comprarse una vivienda en Andalucía cuesta de media ocho mil euros más que en 2007. En julio de 2025 los precios de compra del territorio andaluz se han visto incrementados en un 4% con respecto al boom inmobiliario. En 2007 ser propietario podía tener un costo de 200.700 euros, ahora un piso supone un desembolso de hasta 208.800 euros.

Y aunque los números en Andalucía son significativos, es cierto que existen tres comunidades españolas donde el récord de compra ha sido aún más destacable. Baleares es la zona donde más ha crecido el precio máximo histórico, ahora comprar una vivienda asume un costo de hasta 5.069 €/m², lo que se traduce a un incremento del 84% respecto a 2007.

En la Comunidad Madrid la situación es similar, la vivienda roza precios desorbitados y hacerse con una propiedad inmobiliaria puede costar ya 4.858 €/m², un precio que ha crecido en un 47%, en este caso. A la Comunidad de Madrid le sigue Canarias, en las islas el precio de compra por metro cuadrado es de 3.157 €.