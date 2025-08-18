Shopopop: el 'Blablacar' de los repartos a domicilio que llega a Málaga

La comida a domicilio, la ropa, los muebles o alguna compra de último momento: la tendencia del delivery está ya más que asentada en las grandes ciudades y no parece que vaya a disminuir. De hecho, las plataformas comienzan a reinventarse para hacer sus entregas más sostenibles. Así nace una nueva forma de llevarte tus compras a casa: la de Shopopop.

Esta empresa se dedica a hacer envíos colaborativos poniendo en contacto a conductores particulares con comercios. Al estilo Blablacar, los conductores pueden aprovechar sus trayectos habituales para hacer entregas y ganar un dinero extra. Este modelo, cada vez más extendido en Europa, apuesta por una logística más humana, sostenible y eficiente, y ya está en plena expansión en la ciudad de Málaga.

Desde su desembarco en octubre de 2024, Shopopop ha sumado 16 comercios malagueños a su red colaborativa, abarcando sectores como supermercados, floristerías, pastelerías o servicios de catering. Su propuesta permite a estos negocios ofrecer entregas a domicilio rápidas y flexibles, sin necesidad de tener flotas propias o subcontratar servicios logísticos.

«Lo que nos diferencia es que no somos una empresa de reparto tradicional. Nuestro modelo se basa en optimizar los viajes que ya se están realizando, lo que reduce emisiones, tráfico y costes», explica Clara Lloveres, country manager de Shopopop en España.

Shopopop se extenderá por el resto de España. | SHOPOPOP

Funcionamiento

El funcionamiento de Shopopop es simple: el comercio publica el pedido en la plataforma, y un conductor particular lo recoge y entrega aprovechando un trayecto que ya tenía planeado. A cambio, recibe una pequeña propina.

Este sistema no solo permite entregas en el mismo día -incluso los fines de semana- sino que amplía el alcance de los comercios más allá de su barrio habitual, llegando a zonas periféricas o de menor densidad, que muchas veces quedan fuera del alcance de las empresas tradicionales de reparto.

Al mismo tiempo, los ciudadanos que hacen entregas pueden generar ingresos extra de forma flexible, sin comprometer sus rutinas. Algunos llegan a sumar entre 1.500 y 2.800 euros al año simplemente optimizando sus trayectos. Pero el valor no es solo económico: muchos usuarios destacan el sentido de comunidad y colaboración que genera este modelo.

«Shopopop une a quienes quieren apoyar al comercio local con quienes buscan formas de complementar sus ingresos», señala Lloveres.

Un modelo sostenible

La sostenibilidad es uno de los pilares fundamentales del modelo de negocio. Al usar trayectos que ya iban a realizarse, se calcula que Shopopop reduce más del 70 % de emisiones de CO₂ en comparación con los métodos tradicionales de reparto. Solo en 2023, la empresa evitó más de 1.300 toneladas de CO₂ en Europa.

Además, al no añadir vehículos extra a la ciudad, se contribuye a descongestionar el tráfico y reducir la contaminación acústica, alineándose con los objetivos de muchas ciudades que buscan soluciones más verdes para su movilidad urbana: «Málaga tiene un ecosistema comercial muy activo, y estamos convencidos de que se convertirá en una ciudad referente para nuestro modelo», afirman.