¿Cuándo termina la ola de calor en Málaga?

Hoy lunes será la última jornada de la ola de calor que ha castigado a la península desde el pasado 3 de agosto. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activados avisos en toda la provincia de Málaga por altas temperaturas: el nivel amarillo en la mayor parte de las comarcas, salvo en Antequera, donde la alerta sube a naranja. En Málaga capital, los termómetros volverán a marcar en torno a 36 grados, con un ambiente sofocante en las horas centrales del día.

El alivio comenzará mañana en el interior, pero no tanto en la costa. La entrada de una masa de aire atlántico refrescará comarcas como Ronda o Antequera, donde se notará un descenso térmico más acusado. Sin embargo, en la capital y otras zonas costeras el terral volverá a disparar los termómetros hasta 38 grados, manteniendo los avisos amarillos por calor.

Calor en la recta final

La jornada de ayer dejó en la provincia episodios de inestabilidad. En Granada se registraron reventones cálidos, con bruscas subidas de temperatura acompañadas de rachas intensas de viento, un fenómeno que también se dejó sentir en menor medida en Málaga, alternando momentos de aire húmedo y cálido con otros más frescos.

Ola de calor en Málaga / Álex Zea

Próximo adiós a la ola de calor

Hoy la provincia de Málaga se encuentra bajo avisos por altas temperaturas. Toda la geografía malagueña está en nivel amarillo, excepto Antequera donde se prevé una máxima de 42 grados de las 13:00 hasta las 21:00 horas. En la zona del Guadalhorce las temperaturas dibujan un mapa similar rondando los 37 grados pero con probabilidad de subida hasta los 41 en el interior de la zona, principalmente en municipios como Coín o Álora.

La zona de la Axarquía y la Serranía de Ronda se suman a los valores del Guadalhorce que aparece en alerta amarilla. Destaca la ciudad de Ronda con una máxima de 29 grados y Vélez-Málaga con 38º.

Martes: alivio en el interior, terral en la costa

La jornada del martes traerá cambios notables. La llegada de una masa de aire más fresca de origen atlántico hará descender las temperaturas en Ronda, Antequera y otras zonas del interior. Sin embargo, en la franja litoral la presencia del terral provocará el efecto contrario y Málaga capital alcanzará 38 grados.

Miércoles: el poniente afloja el calor

El miércoles continuará la tendencia a la baja en la mayor parte del interior con máximas de 33-35 grados en la capital y registros más llevaderos en el resto de la provincia. El poniente seguirá soplando y contribuirá la sensación térmica, aunque el ambiente aún será veraniego. Las temperaturas más altas se encontrarán en la Axarquía, destacando La Viñuela (22º-36º) y Canillas del Aceituno (20º-23º).

Jueves: respiro definitivo con la entrada de Levante

A partir del jueves, el viento de levante marcará el final del episodio cálido. La bajada de las temperaturas del mar favorecerá también noches más frescas, con mínimas por debajo de los 23 grados en el litoral. En Málaga capital y en toda la franja costera, las máximas quedarán en torno a los 30 grados o menos, valores normales para estas fechas. Las máximas de la provincia se encuentran en la zona de Antequera predominando Álora (20º-35º) o Ardales (18º-34º). El viernes presenta una situación parecida al jueves, valores que no destacan en esta época del año.