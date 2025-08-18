La venta de vehículos usados crece en Málaga frente a la bajada generalizada en toda España

El auge de Málaga como gran motor económico de Andalucía propicia que la provincia consiga aislarse en julio de una tendencia generalizada, del resto de la comunidad autónoma y de España, en cuanto a la bajada de las ventas de vehículos usados. Durante el mes pasado subió un 3,2% la comercialización de turismos y también aumentó, hasta en un 3%, las de furgonetas. Sólo Sevilla obtuvo también variaciones positivas, aunque no tan altas como las de la provincia malagueña, dentro del contexto andaluz.

La Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove) ha destacado que en julio los precios de los turismos usados subieron en toda Andalucía, de media, hasta casi el 3%. Esa tasa interanual al alza pudo estar detrás de ese descenso generalizado, con Málaga como excepción más significativa, de las ventas. En este momento, un turismo de ocasión cuesta de media en la comunidad autónoma un total de 12.680 euros, mientras que los de más de ocho años requieren de media de una inversión de 10.336 euros.

La mayor subida en estos precios corresponde a Cádiz. Pero Ancove incide en que el mercado es muy heterogéneo. Por ejemplo, en la actualidad se genera una «fuerte de valuación del stock de unidades premium con etiqueta B, con el consiguiente quebranto económico para muchos comerciantes profesionales».

El mes pasado se vendieron en Andalucía un total de 39.226 vehículos usados, de los que 8.866 se localizan en la provincia de Málaga. En términos generales, ese volumen total fue de 1,3% inferior al del mismo mes de 2024. Pero para el dato malagueño, la subida es como indicábamos del 3,2%. Contrasta la situación de la provincia con la de Huelva, donde las ventas cayeron un 9,4%.

Contexto estatal

Si las transacción de los turismos cayeron en la comunidad autónoma andaluza un 1,7%, con un incremento del 3,2% en Málaga, sólo territorios como la comunidad madrileña, con el 35% de subida, o Castilla-La Mancha, con el 16% de media, compensa la bajada generalizada en el resto del país. Hubo caídas del 5,5% en Galicia, así como del 4,8% en Murcia. Incluso cayeron hasta un 22% las ventas en Melilla.

Ese último porcentaje se repite para las furgonetas. En Málaga subieron las ventas un 3%, por un 1,3% de la comunidad autónoma andaluza, de media, en el mes de julio. Pero ha habido otras bajadas acusadas en este segmento, como la generada en Baleares, que alcanza el 15,6%. Bajaron en Extremadura un 6,6% o en Castilla y León, en un 0,4%. Por encima de la provincia malagueña, en positivo, el 31% que arroja Madrid o el 19,6%, en Castilla-La Mancha.

El presidente de Ancove, Eric Iglesias, matiza esa tendencia generalizada en cuanto a los costes de las operaciones, dentro de un periodo estival marcado por unas circunstancias muy específicas: «El precio de los usados registra un incremento en los dos meses de verano, algo que no sucedió el año anterior. No obstante, las subidas no se producen por igual en un mercado muy heterogéneo como la segunda mano. El cambio de la demanda a modelos más jóvenes y de motorizaciones más eficientes medioambientalmente está generando la devaluación del stock de unidades con etiqueta B, algunos de ellos premium, que arrastra importantes pérdidas en el sector y dificulta el cambio de utilitarios de muchos españoles», expresa.

