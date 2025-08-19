¿Abren hoy las tiendas en Málaga siendo festivo?

Málaga capital despierta hoy, 19 de agosto, con el ritmo de los días festivos, lento y tranquilo. Mientras que en el resto de la provincia se mantiene el ritmo normal de un día laborable en agosto, en la ciudad se celebra la toma de Málaga por los Reyes Católicos, por lo que se decreta como festivo local, una tradición relativamente nueva y que se instauró en 1989, coincidiendo con el 500 aniversario de la efeméride y desde entonces, salvo un año, se ha mantenido así como festivo en detrimento del 18 de junio, como era antes para celebrar la festividad de los Santos Mártires, San Ciriaco y Santa Paula.

Con este festivo, algunos horarios de grandes superficies y centros comerciales se alteran o, incluso, no abren directamente. En todo caso, en la provincia se mantiene la apertura normal al no ser festivo en el resto de municipios.