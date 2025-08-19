Festivo
¿Abren hoy las tiendas en Málaga siendo festivo?
Este 19 de agosto es festivo en Málaga capital, ya que se conmemora la toma de la ciudad por los Reyes Católicos. Hay centros comerciales y grandes superficies que han confirmado su horario especial de apertura en la capital, mientras que en el resto de la provincia es un día laborable normal
Málaga capital despierta hoy, 19 de agosto, con el ritmo de los días festivos, lento y tranquilo. Mientras que en el resto de la provincia se mantiene el ritmo normal de un día laborable en agosto, en la ciudad se celebra la toma de Málaga por los Reyes Católicos, por lo que se decreta como festivo local, una tradición relativamente nueva y que se instauró en 1989, coincidiendo con el 500 aniversario de la efeméride y desde entonces, salvo un año, se ha mantenido así como festivo en detrimento del 18 de junio, como era antes para celebrar la festividad de los Santos Mártires, San Ciriaco y Santa Paula.
Con este festivo, algunos horarios de grandes superficies y centros comerciales se alteran o, incluso, no abren directamente. En todo caso, en la provincia se mantiene la apertura normal al no ser festivo en el resto de municipios.
- El Corte Inglés abre con un horario levemente reducido: de 11.00 a 21.00 horas.
- El Centro Comercial Vialia mantiene su horario comercial normal, de 10.00 a 22.00 horas; mientras que los restaurantes se mantienen hasta las 00.00 horas.
- El Centro Comercial Larios abre en su horario normal, como todo el periodo de verano, de 10.00 a 22.00 horas, aunque el supermercado Eroski inicia su actividad una hora antes, a las 9.00 horas.
- Plaza Mayor y el outlet de MacArthurGlen abren en su horario habitual, de 10.00 a 1.00 horas de la madrugada.
- El Centro Comercial Rosaleda tiene de horario de las tiendas de 10.00 a 22.00 horas
- El Parque Comercial Málaga Nostrum abre de 10.00 a 22.00 horas.
- El Centro Comercial Alameda abre de 10.00 a 22.00 horas, mientras que los locales de hostelería lo hace de 12.00 a 1.00 horas.
- El Centro Comercial Málaga Plaza abre este martes 19 de agosto de 12.00 a 20.00 horas.
- Los supermercados Carrefour abren en distintos horario dependiendo del formato y ubicación. Los hipermercados abren de 10.00 a 22.00 horas, los Carrefour Market abren de 9.00 a 15.00 en la calle Gordon y de 9.00 a 22.00 horas en Juan Sebastián Elcano. Los Carrefour Express abren de 9.00 a 22.00 horas.
- Los establecimientos de Lidl abren de 9.00 a 22.00 horas, según su página web, que advierte de que el horario puede variar en festivo, aunque no indica alteraciones para este martes.
- Los supermercados de Mercadona cierran hoy 19 de agosto por el festivo local, salvo dos excepciones: el de Juan Sebastián Elcano, 147 abre de 09.00 a 15.00 horas y el de Plaza Mayor, de 10.00 a 15.00 horas.
- Los supermercados Día abren el festivo local en horario de mañana, de 9.00 a 15.00 horas.
- Los supermercados Maskom abren hoy a las 9.00 horas y el cierre oscilará entre las 14.00 y las 21.30 horas, según la ubicación del establecimiento.
- Los supermercados de Aldi y Eroski también abren de 9.00 a 22.00 horas.
