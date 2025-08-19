Crecen los barrios saturados de pisos turísticos en Málaga: "Ha desbordado cualquier previsión previa"

La presión de las viviendas turísticas en Málaga sigue al alza pese al auge regulatorio que el Ayuntamiento ha impulsado en el último año, con el objetivo de contener este fenómeno que se expande ya desde el casco histórico hacia el resto de distritos de la capital.

En cuestión de un año, entre julio de 2024 y julio de 2025, los barrios saturados de viviendas de uso turístico han crecido en torno a un 23%, pasando de 43 a 53 las zonas sometidas a una "presión turística residencial" por encima del 8%, que es el límite fijado por el consistorio para declarar la saturación de este tipo de alojamientos en la trama urbana.

El Ayuntamiento de Málaga maneja estos datos aportados por un "equipo experto en gestión de datos" contratado para analizar la intensidad del uso turístico en la ciudad -en mayo se hizo público el contrato a la empresa Informa D&B SAU SME- y destaca que esos 53 barrios representan ya el 16,7% de las barriadas residenciales de la ciudad, que se cifran en 317.

"De esta forma se constata que el registro de nuevas viviendas de uso turístico en la ciudad de Málaga sigue en crecimiento (3,82%), aunque lo haga a menor ritmo con respecto a la provincia de Málaga (10,54%) y la comunidad autónoma de Andalucía (11,51%) gracias a las medidas de contención y control que se llevan tomando desde este ayuntamiento", explica un informe del Servicio de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo en el que se basa la modificación del Plan General anunciada por el consistorio para regular el uso turístico y residencial en la ciudad.

Cajas de llaves de los pisos turísticos que hay en el casco histórico de Málaga / Alex Zea

En ese informe, consultado por este periódico, se reconoce que el fenómeno de las viviendas turísticas "está teniendo un crecimiento de tal magnitud en nuestra ciudad que ha desbordado cualquier previsión previa", al tiempo que afirma que "está saturando la capacidad de acogida de visitantes" además de tensionar "el mercado de la vivienda hasta límites antes desconocidos".

"Riesgo de monocultivo turístico"

En este documento, Urbanismo presume de que la "transformación progresiva de la ciudad de Málaga en un destino turístico de primer nivel ha supuesto importantes oportunidades de dinamización económica y proyección internacional".

No obstante, asume que esa evolución ha ido acompañada de un "notable incremento" de las viviendas turísticas, "especialmente en el centro histórico y en los barrios tradicionalmente residenciales del litoral y el entorno urbano consolidado". En esta línea, el consistorio reconoce "impactos crecientes" sobre el "acceso a la vivienda, la estructura social de los barrios, la convivencia vecinal y la sostenibilidad urbana".

Turistas y residentes en el Puerto de Málaga. / Álex Zea

Entre las principales conclusiones del informe se evidencia la existencia de un "riesgo de monocultivo turístico que desnaturaliza la función residencial del centro y debilita su resiliencia ante crisis económicas o cambios en la demanda global". Asegura que existen problemas de convivencia y "saturación de los servicios urbanos por la rotación intensiva de visitantes y la falta de regulación específica adaptada a las nuevas formas de habitar".

Por otro lado, señala que el aumento de la presión sobre el mercado del alquiler que generan las viviendas turísticas supone una "reducción efectiva de la oferta de vivienda permanente", afectando así al "derecho constitucional" de acceder a una vivienda. Lamenta también la "progresiva pérdida de población residente", especialmente en el centro histórico y en zonas "con alto atractivo turístico", lo que "compromete la vitalidad del tejido social y comercial de proximidad".

Razones de "imperiosa necesidad"

El Ayuntamiento de Málaga insiste en que hay "razones de imperiosa necesidad" que justifican el "interés general" de modificar el Plan General para acotar la actividad de las viviendas turísticas.

Candados de pisos turísticos en Lagunillas. / L.O

Esos motivos se resumen en el desajuste del modelo urbano -"la actividad residencial queda subordinada a usos turísticos de carácter intensivo, con consecuencias sobre el comercio local y los servicios públicos"-, la saturación de la infraestructura urbana -"el uso turístico de las viviendas está incrementando notablemente la carga sobre las infraestructuras urbanas pensadas para residentes permanentes"-, el riesgo de pérdida de población residente -"la lógica vinculada al alquiler turístico está generando procesos de expulsión de población residente, especialmente en grupos con menor capacidad adquisitiva-", inseguridad jurídica e insuficiencia normativa -dificultando el control de la actividad y la resolución de conflictos en el ámbito comunitario y administrativo"- así como la urgencia de preservar el parque residencial -"las administraciones están obligadas a garantizar el uso residencial prioritario del parque de viviendas".

Moratoria y cambios en el Registro de Turismo

Mientras se elabora esa modificación el PGOU, el Ayuntamiento de Málaga va a activar una moratoria de tres años que impedirá nuevas altas de viviendas turísticas en la ciudad.

De igual forma, ha solicitado a la Junta de Andalucía un cambio en el sistema de inscripción de estos alojamientos en el Registro de Turismo de Andalucía, que actualmente se realiza de forma automática.