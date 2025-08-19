Alarma por un incendio en el Cerro de la Tortuga en Málaga capital

Alarma en Málaga capital por un nuevo incendio sólo un día después del que afectó este lunes al Monte Coronado. Esta noche, las llamas se han originado en el Cerro de la Tortuga, según ha informado el Ayuntamiento de Málaga a través de su perfil en la red social X.

El Infoca ha confirmado que un dispositivo se encuentra actuando en este paraje de la capital malagueña. En concreto, se han desplazado al lugar del incendio dos grupos de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y dos camiones autobombas.

Igualmente, están interviniendo varias dotaciones de Bomberos de Málaga y de la Policía Local de Málaga.

Distintos usuarios han advertido a través de las redes sociales de este incendio forestal, que llega en un momento especialmente crítico con los fuegos que están afectando a varias comunidades autónomas, sobre todo a Galicia, Extremadura y Castilla y León, desde hace diez días.

En Málaga, este lunes por la tarde se declaró un fuego en el Monte Coronado, en la capital, que provocó una avalancha de avisos al 112 Andalucía. El Servicio de Emergencias de la Junta recibió más de cien llamadas en pocos minutos avisando del incendio declarado en este entorno cercano a los bloques de edificios de La Palma y a una gasolinera de la avenida Valle Inclán.

Afortunadamente el incendio pudo darse por controlado un par de horas después.