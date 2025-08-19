Detectado un vertido de aguas residuales al mar del colector del Gálica, aunque no se prohíbe el baño

El atoro de un tramo de un colector ha ocasionado un vertido de aguas residuales al mar en Málaga, aunque no ha sido necesario contraindicar el baño después de que las analíticas hayan registrado parámetros en niveles admisibles y coherentes con periodos de alta afluencia a las playas.

La incidencia se produjo este lunes en un colector que conecta con la estación de bombeo de Gálica, en el distrito Este, y el emisario submarino situado en ese punto, y quedó resuelta "de forma inmediata", ha informado este martes el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Desde el momento del aviso se ha estado revisando la red de colectores y de estaciones de bombeo y tomando muestras del agua de mar y, una vez arreglada la avería, se seguirán tomando muestras y monitorizando la red para asegurar que el agua del mar vuelve a su estado normal.

El vertido, al ser de bajo caudal y producirse a través de un emisario submarino a 261 metros de la costa, ha tenido "una repercusión limitada", según el Ayuntamiento.

Los protocolos prescriben una toma de muestras cada quince días en diecisiete puntos a lo largo de la costa, monitorización continua y respuesta inmediata ante cualquier aviso.

La Empresa Municipal de Aguas (Emasa), además de mantener activos todos los protocolos y comprobaciones hasta recuperar la normalidad, está trabajando en reforzar el sistema de control para que este tipo de incidencias no se vuelva a producir.