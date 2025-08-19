La Feria de Málaga 2025 también se vive dentro de los hospitales

La Feria de Málaga es uno de los eventos del año más esperados por los malagueños. Sin embargo, muchas personas por motivos de salud se encuentran ingresadas estos días y no podrán disfrutar de ella. Por eso, los hospitales de la capital han decidido llevar la Feria hasta los centros sanitarios en forma de decoración, música y actividades para que ningún malagueño se quede sin sentir el espíritu de las fiestas.

En el caso del Hospital Universitario Virgen de la Victoria (más conocido como El Clínico) ha organizado toda una serie de actividades relacionadas con la Feria de Málaga, como parte del plan de Humanización que desarrolla el centro para hacer más amable la estancia de usuarios y acompañantes que esta semana no podrán acudir a la Feria del centro de la ciudad o al Real del Cortijo de Torres.

De manera que, para acercar la alegría y la ilusión que se respirará estos días por las calles de la ciudad, el Hospital Clínico ha creado, por segundo año consecutivo, su propio ‘Rincón de la Feria’. Ubicado en el patio azul de consultas externas, este singular espacio luce la cartelería oficial facilitada por el Ayuntamiento de Málaga.

‘Rincón de la Feria’

Además, cuenta, al igual que el año pasado, con su propia portada de la Feria 2025, inspirada en estilo medieval, que ha sido realizada por el carpintero jubilado y paciente del Hospital, Juan Rodríguez, que la ha elaborado de forma artesanal y con maderas de reciclaje.

Arancha Tejero

Como novedad, y para recrear aún más la experiencia de las fiestas para los pacientes que no podrán verlas con sus propios ojos, este pequeño rincón de la Feria incluye una decoración especial simulando una caseta de feria tradicional del Cortijo de Torres, con elementos decorativos clásicos y adorno floral, que ha contado con la colaboración de Viveros Guzmán, coordinado por la TCAE de Neurología, Toñi Sánchez.

Decoración especial con motivo de la Feria de Málaga en el Hospital Clínico / L.O.

La alegría de las fiestas ha llegado hasta la planta cuarta de Neurología del Hospital Clínico, donde se han colocado imágenes clásicas de la Feria de Málaga, con escenas tradicionales junto a monumentos históricos de la ciudad, que han sido realizados también por la profesional Toñi Sánchez, con arreglos florales y materiales de Viveros Guzmán.

Visita del alcalde

Los pacientes del Clínico, además de poder disfrutar de esta decoración especial durante esta semana, recibieron el lunes la visita del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que, por cuarto año consecutivo, ha acudido al centro acompañado por las concejalas, Elisa Pérez de Siles y Carmen Casero, entre otros responsables del Ayuntamiento de Málaga, así como por el delegado territorial de Salud y Consumo, Carlos Bautista, y el director gerente del complejo hospitalario universitario, Jesús Fernández Galán.

El alcalde realizó, como es tradición ya, un recorrido por las unidades de hospitalización de Oncohematología para saludar personalmente a varios pacientes y sus familias y trasladarles sus deseos de ánimo, positividad y esperanza para que tengan una pronta recuperación. También visitó el área de hospitalización de Neurología y tuvo unas palabras de agradecimiento a los autores de ambas creaciones decorativas, a los que saludó personalmente durante su visita al centro para agradecerles su colaboración altruista.

Decoración especial con motivo de la Feria de Málaga en el Hospital Clínico / L.O.

Coro rociero Cortijo Alto

La música también llenó los pasillos del Clínico este pasado lunes, ya que el alcalde fue recibido a su llegada al hospital por los componentes del coro rociero Cortijo Alto, cuya actuación en el hospital durante estas fechas se ha convertido en otro clásico para el deleite de pacientes y profesionales. Los artistas amenizaron y alegraron la visita del alcalde con su música, de la que pudieron disfrutar los pacientes y acompañantes que aguardaban en el patio azul del centro hospitalario.

Hospital Materno

La Feria de Málaga también se vivirá estos días en el resto de hospitales de la capital, donde, gracias al compromiso de sus profesionales y de la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI), el espíritu de las fiestas ha llenado de color los pasillos del Hospital Materno Infantil y del Hospital Regional Universitario de Málaga.

Mantos de colores hechos de cartulina, flamencas con sus vestidos de lunares, farolillos y puestos de algodón de azúcar, son algunas de las decoraciones que alegran la cuarta planta de oncohematología pediátrica del Materno.

Decoración especial con motivo de la Feria de Málaga en el Hospital Regional / L.O.

Los voluntarios de la Asociación AVOI han sido quienes han hecho posible que la Feria de Málaga se sienta dentro del hospital, con el objetivo de amenizar la estancia de los pequeños ingresados. Asimismo, cuenta con una ambientación especial la zona de rehabilitación pediátrica, que ha sido adornada por los propios trabajadores del centro.

En el Hospital Regional, los pasillos del Pabellón A también han sido decorados por iniciativa de los profesionales para que la celebración de la Feria de Málaga se sienta en cada rincón.