IU critica una Feria "elitista, turistificada y de precios prohibitivos, que prioriza las casetas comerciales a las sociales"

La coordinadora provincial de Izquierda Unida Málaga y portavoz adjunta de Con Málaga en el Ayuntamiento de la capital, Toni Morillas, ha criticado este martes que "el PP ha vuelto a apuntalar un modelo de feria elitista y turistificada, con precios absolutamente prohibitivos".

En un comparencia en la Feria del Centro, junto con el coordinador de Izquierda Unida Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha advertido de los precios con "camperos a 20 euros o frituras a 50 euros que imposibilitan que muchísimas familias trabajadoras puedan disfrutar de la feria de su ciudad".

"Y se siguen promocionando las casetas comerciales, un modelo de feria comercial en detrimento de las casetas sociales, que es lo que siempre ha caracterizado la Feria de Málaga", ha añadido.

Así, Morillas ha advertido de que "la feria del Centro está en entrando en un profundo declive" y ha apuntado que "si hay algo que está caracterizando esta Feria de Málaga son tres cuestiones", aludiendo, en primer lugar, a "los problemas de movilidad".

Al respecto, ha dicho que "un año más vemos colas interminables para acceder al metro, el equipo de gobierno ha subido el precio del autobús que va a la Feria y tampoco se ha actuado como requiere el sector del taxi, año tras año el PP sigue sin sentarse con sus representantes para poner en marcha un plan de movilidad efectivo, que permita que la gente no envejezca para poder moverse por la ciudad y para poder acudir a la feria".

En segundo lugar ha asegurado que "vivimos una Feria marcada por la censura del PP. Es impresentable que el PP se haya dedicado a censurar el mural de 'No a la guerra, No a la OTAN' de la caseta de 'Los Claveles-Rincón Cubano' del PCE. El PP está tomando represalias políticas contra el PCE e IU por la labor política que hacemos en Málaga", ha señalado.

"Nos dicen que aplican la ordenanza, que no se puede exhibir ni publicidad ni propaganda en el exterior de las casetas, pero la propia caseta municipal luce la marca de una bebida alcohólica en el exterior de su caseta", por lo que ha invitado "al alcalde a que denuncie a la propia caseta municipal, se está incurriendo en una discrecionalidad absoluta y es una censura que no cabe en democracia, están coaccionando la libertad de expresión y un mensaje contrario a la guerra en el que nos sentimos referenciados miles de malagueños y de malagueñas".

En tercer lugar, ha continuado Morillas, "la Feria está caracterizada también por lo exabrupto del alcalde en relación con las denuncias que los vecinos y los vecinos vienen haciendo en relación con la limpieza".

"El alcalde ha perdido el norte y el pulso de la ciudad. Cuando los vecinos y las vecinas salen empuñando su cepillo y su fregona diciendo que no puede seguir la gestión negligente y clasista del PP que provoca que los barrios estén sucios, su respuesta no puede ser la de acusar a la ciudadanía de fabricar fake news", ha señalado.

Por su parte, Valero ha criticado que "el Partido Popular ha conseguido que Málaga sea noticia, lamentablemente, porque el precio de la vivienda ha subido a 3.400 euros el metro cuadrado en el mes de julio; porque los barrios de los trabajadores no se limpian por parte del Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular; y porque la Feria de Málaga, que tiene que ser una feria de todos y todas, es la feria de la censura del PP y es la feria de la inflación de los precios altos inasequibles para las familias trabajadoras".

Informe municipal sobre saturación de viviendas turísticas

Por otro lado, Morillas se ha referido al reciente informe municipal que alerta "sobre el crecimiento durante el último año de las viviendas de uso turístico en la ciudad de Málaga". "Ya hay 53 barrios saturados de viviendas turísticas, han crecido en el último año, por tanto, se constata que las políticas del Partido Popular son absolutamente ineficaces para controlar y regular las viviendas turísticas en la ciudad de Málaga".

La portavoz adjunta de la coalición de izquierda ha tildado de "irónico y cínico que quienes nos han estado acusando de turismofobia, de intervencionistas por plantear que era necesario una regulación democrática en el sector de la vivienda, sean quienes hoy estén admitiendo que se le han ido de las manos las viviendas turísticas y que esto está provocando un fuerte impacto en el crecimiento del precio de la vivienda, que haya un riesgo cierto de pérdida de población local y que el monocultivo del turismo esté provocando que tengamos unos servicios públicos absolutamente saturados".

Así, Morillas ha instado a De la Torre a que "no sólo vale con reconocer en un informe del Ayuntamiento lo que venimos advirtiendo desde hace años, hay que asumir responsabilidades".

"Si hoy Málaga está absolutamente saturada de viviendas turísticas, es por la responsabilidad del PP y no puede ser que a lo que se dedique el alcalde sea a poner en marcha una moratoria de viviendas turísticas que llega tarde y mal", ha apostillado.

"Le pedimos al alcalde que ponga en marcha ya medidas que permitan no sólo prohibir las nuevas licencias en la ciudad de Málaga para los próximos tres años, sino que permitan revertir la situación y las licencias que actualmente están operando en la ciudad de Málaga", ha concluido Morillas.