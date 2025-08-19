Málaga bate con casi 1.700 millones en seis meses su récord exportador

Málaga y, en su conjunto, la comunidad autónoma andaluza, constituyen una excepción en España si atendemos a las exportaciones durante el primer semestre de este año. La provincia no sólo aumentó un 2,3% las ventas internacionales de enero a junio, sino que con 1.686 millones de euros facturados bate cualquier otro registro anterior para los seis primeros meses de cualquier año.

En el conjunto de Andalucía, las exportaciones durante el primer semestre del año generaron un movimiento económico de hasta 21.337 millones, con lo que mantiene su balanza comercial en positivo, frente al saldo negativo que de media arroja España. En concreto, la comunidad autónoma acumula un superávit comercial de 1.194 millones frente al déficit nacional de 25.113 millones, siendo la única comunidad de entre las tres con mayor movimiento económico que conserva su balanza comercial positiva, como arroja la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, con registros que para la comunidad autónoma actualiza periódicamente el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de Andalucía TRADE.

De enero a junio sigue siendo la comunidad más exportadora, con cuatro provincias de récord. Además de Málaga, Almería, Córdoba y Granada no han conocido con anterioridad los datos del presente ejercicio.

En cuanto a los principales productos vendidos, las hortalizas lideran las ventas, con sus mejores registros exportadores de toda la historia. Aumentan un 9,8% hasta situarse en 2.653 millones de euros (12,4% del total). Y les siguen las frutas, que alcanzaron los 2.399 millones (11,2%), con un crecimiento del 13,7%. Recordemos que el sector agroalimentario es fundamental en la balanza económica de la provincia malagueña, con aceite de oliva y las frutas subtropicales, principalmente aguacate y mango, a la cabeza de los productos comercializados.

Mercados de destino

Andalucía diversifica sus mercados este 2025, pues a su fortaleza europea añade la que refleja en países de otros continentes, siendo China el mercado que más crece de entre los diez primeros. En concreto aumentó un 18,1%, de enero a junio, hasta alcanzar los 716 millones de euros. Ya es el noveno mercado mundial para la comunidad autónoma, con el 3,4% de las exportaciones.

El segundo país en crecimiento es Portugal, con un alza del 7,8% en los primeros seis meses del año, para llegar a 1.934 millones (9,1%), que lo sitúan como tercer país de destino. Le siguen, en términos porcentuales, Italia, desde el cuarto puesto, con hasta 1.855 millones (8,7%) y una subida del 1,1%; y Países Bajos, séptimo en términos absolutos, con 1.019 millones (4,8%) y un aumento del 1,7%.

El primer mercado de destino fue Alemania, con 2.512 millones de euros (11,8%) y un descenso del 9,4%; seguida de Francia, en segunda posición, con 1.947 millones (9,1%) y una bajada del 23%. EEUU, en pleno debate arancelario, se halla en quinto lugar y es el primer país no europeo: 1.323 millones (6,2%) y un descenso del 20,5%. El Reino Unido se sitúa en sexta posición, con 1.247 millones (5,8%) y una caída del 1,8%. Y Marruecos, octavo, con 896 millones (4,2%) y una bajada del 10%. Cierra el listado de los diez primeros mercados Bélgica, con 508 millones (2,4%) y un 32% de caída.

