La Junta ha atendido en lo que va de año a 185 mujeres víctimas de violencia sexual en Málaga

La Junta de Andalucía sigue trabajando en materia de violencia de género y así lo evidencian los datos. Durante el primer semestre de junio, el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha atendido a 185 mujeres víctimas de violencia sexual, de las que el 39% eran nuevas usuarias. Estas actuaciones suponen casi el 12% del total de Andalucía.

Todo esto es posible, porque la provincia de Málaga cuenta con un servicio de atención inmediata 24 horas dirigido a las víctimas de agresiones sexuales. En este caso, las profesionales se acercan al lugar de los hechos si así lo demandan las mujeres agredidas.

Además el Gobierno andaluz proporciona a la provincia un programa de recuperación integral que incluye servicios variados y necesarios como la atención psicológica, asesoramiento jurídico y defensa procesal gratuita. Así lo ha expresado la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López quien ha hecho hincapié en el servicio que presta el Instituto Andaluz de la Mujer, "el personal cuenta con una amplia experiencia en la atención inmediata 24 horas e integral, con el objetivo de favorecer la recuperación emocional de las víctimas, así como la superación de las secuelas", ha expresado.

En este punto, la consejera ha informado de algo fundamental que deben conocer todas las mujeres "tienen a su disposición el teléfono 900 200 999, operativo todos los días las 24 horas, así como los centros de la mujer, tanto en la capital como en los municipios del medio rural", ha asegurado.

Formas de atender a la víctima

En la provincia de Málaga la atención inmediata se presta de manera presencial, telemática o telefónica. Todo está diseñado para facilitar el trámite a las víctimas y apoyarles durante el proceso. Por eso, las prestaciones pueden desarrollarse en el centro de servicio disponible las 24 horas, en el lugar de residencia de la víctima, en comisarías, hospitales o juzgados, entre otros. Así, de esta forma la víctima puede recibir la atención en el centro de crisis de su provincia o en el lugar de los hechos.

En ambos casos, la intervención presencial se basa en acompañar a la mujer a los diferentes servicios o recursos, así como velar por el cumplimiento de los protocolos y de sus derechos, prestar primeros auxilios psicológicos, coordinarse con los profesionales intervinientes y asesorar a familias y acompañantes de la víctima.

Por su parte, el servicio de recuperación integral actúa como un segundo nivel de intervención posterior a la atención inmediata en crisis. Además, la prevención también es un punto importante para el Instituto Andaluz de la Mujer, por eso, tras este se ofrece un servicio de formación y difusión para la prevención y detección precoz de nuevos casos.

Cifras en Andalucía

En el plano general andaluz los datos ascienden. El conjunto de la comunidad ha prestado apoyo a un total de 1.589 mujeres, de las que 176 se han atendido en el servicio de atención inmediata en crisis y 1.413 mujeres en el programa de recuperación integral.