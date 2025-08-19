El PP destaca inversión de Junta en infraestructuras educativas "para revertir el déficit heredado del PSOE"

La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Loli Caetano ha destacado este martes "el compromiso inversor del Gobierno andaluz de Juanma Moreno con la educación pública en la provincia" para "revertir el déficit heredado del PSOE".

Así, ha incidido en proyectos "clave" como las sustituciones del CEIP Pablo Ruiz Picasso de Fuengirola y del CEIP Intelhorce en la capital, con más de 4,5 millones y 7,6 millones de euros, respectivamente, o la construcción del nuevo IES de Benalmádena, con una inversión superior a los 12,5 millones.

Caetano ha subrayado en un comunicado que estas actuaciones forman parte del plan de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, "que mantiene actualmente en construcción o licitación un total de 14 grandes infraestructuras educativas en Andalucía, con un presupuesto global de 86,7 millones de euros".

"Se trata de inversiones históricas que responden a las necesidades reales de los alumnos y familias malagueñas, y son un ejemplo del esfuerzo inversor del Gobierno andaluz para revertir el déficit heredado de décadas de abandono socialista en materia educativa", ha recalcado.

En este punto, la dirigente 'popular' ha incidido en que, "sólo en el curso 2024/25, se han iniciado las obras de dos centros nuevos, una sustitución y tres reformas integrales en toda la comunidad, con un presupuesto que supera los 31 millones de euros".

"En Málaga, estas inversiones van a marcar un antes y un después para cientos de familias de Fuengirola, Benalmádena y la capital, que verán cómo se da respuesta a una demanda histórica en materia de infraestructuras educativas", ha manifestado.

Prioridad de la educación pública

También Caetano ha reivindicado que "el Gobierno andaluz de Juanma Moreno está cumpliendo con hechos y no con promesas, demostrando que la educación pública es una prioridad y que la inversión llega a donde hace falta".

Por último, la parlamentaria 'popular' ha recordado que "en 2019, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno andaluz, la provincia acumulaba un déficit de equipamientos educativos que superaba los 15 años sin inversiones por parte de los anteriores gobiernos socialistas".

"Hoy, con la gestión del PP, ese abandono se ha transformado en planificación y en una apuesta firme por mejorar las infraestructuras educativas, garantizando un futuro mejor para nuestros jóvenes", ha concluido.