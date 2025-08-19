Último tramo del metro de Málaga al Civil: 16 empresas optan a construirlo

Mientras las obras del túnel del metro hasta el Hospital Civil avanzan a buen ritmo por Hilera y apuntan ya a entrar en Eugenio Gross, la Junta de Andalucía ultima el inicio del último tramo, que llevará el túnel bajo las calles Eugenio Gross, Blas de Lezo y la avenida de Simón Bolívar, e incluye la ejecución de la futura estación Hospital Civil. Dieciséis ofertas se han presentado al concurso para hacerse con este contrato, de 61,65 millones de euros que permitirá construir el túnel. Entre estas ofertas se encuentra la que ejecutará la obra en un plazo de 36 meses y que empezarán a contar en 2026.

Las 16 ofertas recibidas por la Consejería de Fomento incluye a 39 empresas repartidas en 15 UTE y una presentada en solitario, con idea de ejecutar el último tramo. Esto dejaría el metro hasta el Civil operativo para 2030, si se van cumpliendo los plazos previstos..

El nuevo trazado, de 510 metros de longitud, discurrirá bajo las calles Eugenio Gross, Blas de Lezo y la avenida de Simón Bolívar, e incluye la ejecución de la futura estación 'Hospital Civil', aunque está por definir el nombre definitivo. Esta estación dará servicio al futuro Nuevo Hospital de Málaga, a los equipamientos del Hospital Civil y Materno, así como a los vecinos del distrito de Bailén-Miraflores, el cuarto más poblado de la capital.

¿Cómo se hará el túnel?

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha destacado la enorme expectación que ha despertado en el sector este último tramo de la Prolongación al nuevo hospital, que es ha asegurado, “una muestra más de que el Gobierno de Juanma Moreno avanza con firmeza y cumpliendo los compromisos adquiridos con Málaga y los malagueños”. “Las obras se están ejecutando a buen ritmo para dotar a Málaga de un sistema de transporte público moderno, sostenible y a la altura de sus necesidades”.

El tercer tramo se ejecutará mediante el sistema Cut&Cover, al igual que se ha hecho en los anteriores. Este método constructivo consiste en la ejecución de pantallas para delimitar el recinto del túnel y la estación, la reposición de la superficie con una losa de cubierta y, posteriormente, la excavación en su interior. Además de la obra civil, el contrato incluye la instalación de la superestructura de vía (carriles y aparatos de vía por los que circularán los trenes), así como la reposición de la urbanización afectada.

Plazos

Con esta licitación, la prolongación del Metro de Málaga entre Guadalmedina y Hospital Civil quedará completamente en carga, sumando un total de 1,8 kilómetros y tres estaciones. Se estima que esta extensión aporte alrededor de 3,5 millones de usuarios adicionales al año a la red de Metro, que ya alcanzó una demanda récord de 18,2 millones de pasajeros en 2024.

La prolongación del Metro de Málaga, que está llevando a cabo la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, está cofinanciada con fondos europeos del programa operativo FEDER en Andalucía 2021-2027 y fondos propios de la Junta de Andalucía. La consejera ha destacado que la culminación del proyecto “supondrá un antes y un después para la movilidad de Málaga, favoreciendo una ciudad más sostenible, con menos emisiones y con un transporte público más eficiente”.