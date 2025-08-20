Andalucía defiende que el «mayor pacto» contra los incendios es aprobar los PGE

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España (PP), sostuvo este martes que «el mayor pacto» que puede ofrecer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra los incendios forestales es «aprobar unos presupuestos» que «doten en condiciones» los «medios necesarios» para combatir los fuegos. Así se pronunció tras una visita a la Feria de Málaga, desde donde señaló que «es muy fácil llegar una semana tarde a los incendios, no adoptar medidas, y adoptarlas tarde, como desplegar el Ejército además de la UME -Unidad Militar de Emergencias-, y ahora hablar de un pacto de Estado».

«Sinceramente, yo creo que es una medida oportunista, populista», y que Pedro Sánchez «tiene ya muy poca credibilidad», añadió la portavoz, que tachó de «papel mojado» la propuesta de pacto de Estado y defendió que lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno es «adoptar las medidas cuando hay que adoptarlas, salir del descanso cuando hay que hacerlo, y aprobar los presupuestos» estatales, que se han prorrogado en dos ejercicios consecutivos desde el año 2023.

La consejera de Hacienda dijo que le «gustaría saber cómo está afectando» que no haya nuevos PGE para este año «a los medios aéreos y al resto de medios para luchar contra los incendios», y en esa línea indicó que «seguramente si hubiera habido Presupuestos Generales del Estado» nuevos en este ejercicio, «habría más medios para apagar los incendios». España sostuvo que «este verano ha puesto de manifiesto que tenemos un problema en España, que necesitamos urgentemente un Gobierno que gobierne y que le ponga soluciones a los problemas».

