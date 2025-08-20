La Asociación Española Contra el Cáncer busca voluntarios en Málaga: “Al final ganas y compromiso son lo principal”

Los voluntarios son un pilar fundamental de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y por ese motivo siempre están en búsqueda de personas que tengan ganas de colaborar y aportar su granito de arena en la lucha contra esta enfermedad, ya sea acompañando a pacientes y familiares, organizando eventos o difundiendo mensajes de prevención.

Existen numerosas formas de hacer voluntariado en la Asociación y cada persona puede elegir la que mejor se adapte a su personalidad o circunstancias, ya que la AECC cuenta con un modelo flexible que permite amoldarse a la situación de cada uno, que puede decidir si realizarlo de una manera puntual, recurrente, o bien de forma presencial u online.

Además, se puede elegir el tipo de intensidad con la que se quiere hacer el voluntariado y si se quiere estar en contacto directo con pacientes de cáncer. Dentro de esta opción, existen diferentes modalidades para realizar este acompañamiento que puede darse en el hospital, domicilio o incluso por teléfono.

Acompañamiento en hospitales

Respecto al acompañamiento en los hospitales, las funciones varían dependiendo del centro. Por ejemplo, en el caso del Hospital Materno Infantil de Málaga, el voluntariado está más enfocado en acompañar a los niños en la ludoteca con el objetivo de poder ofrecer un descanso a los padres o cuidadores de los menores; mientras que, en el Hospital Civil, se lleva a cabo un voluntariado más dirigido a los cuidados paliativos o a la sala de oncología.

Voluntarios de la AECC en Málaga en un evento deportivo benéfico / L.O.

“Muchas personas que por primera vez acuden a un oncólogo sienten mucho miedo. Y si esa persona está sola también tenemos voluntarios que la pueden acompañar a esos servicios”, explica Laura Cobo de Guzmán, coordinadora provincial de voluntariado de la AECC en Málaga.

Otra opción de colaborar es a través del voluntariado testimonial. “En este caso son personas que han pasado la enfermedad y que después de su tratamiento pueden ayudar a otras personas que están pasando por él. Suelen ser por llamadas telefónicas en las que cuentan su testimonio y pueden hablar entre ellos”, indica la coordinadora. “Muchas veces te ayuda a abrirte mucho más con personas desconocidas que con tu propia familia, porque piensas que vas a preocuparles más o porque no quieres transmitir esa inseguridad y esas dudas que tenemos, que son muy duras y totalmente normales en todo el proceso”, añade.

Acompañamiento en domicilio

Dentro del voluntariado de acompañamiento existe también la modalidad a domicilio para proporcionar apoyo. “Hay que diferenciar muy bien porque hay muchas personas que lo confunden y se piensan que son personal de servicio de ayuda al domicilio y no es así. Ese voluntariado va a casa para que la persona pueda despejarse, para charlar, salir a pasear o, incluso, jugar a la Play o ver una peli juntas”, aclara Cobo de Guzmán, que subraya que lo que se busca con este formato es que sea un modo de desconexión para el paciente.

Para aquellos que prefieran no estar en contacto directo existen otras muchas opciones para ayudar y ser de utilidad para los enfermos y sus familias. Una de ellas es el voluntariado de soporte, que consiste en colaborar en las tareas administrativas y logísticas de todos los eventos que organiza la AECC, como cenas benéficas, eventos deportivos o mercadillos solidarios. También está la opción de voluntariado digital, donde se encargan de difundir en las redes sociales vídeos y mensajes importantes sobre todas las dimensiones del cáncer.

Voluntarios de la AECC colaboran en la campaña prevención solar en Nerja / L.O.

Otros tipos de voluntariado

Otra de las maneras de colaborar es a través de las campañas informativas que se realizan para transmitir información útil y concienciar sobre el impacto que genera la enfermedad, así como de los servicios gratuitos que ofrece la Asociación. También se puede ejercer como voluntario de apoyo en cualquiera de las 12 sedes físicas que están repartidas por toda la provincia, ayudando en la acogida de familiares y pacientes; realizando la atención telefónica o participando y dinamizando los talleres de ocio y tiempo libre.

“Nosotros siempre estamos abiertos, por ejemplo, si estás estudiando Marketing y te quieres centrar en esa área, tenemos flexibilidad absoluta para adaptarlo, dentro de la medida de lo que se pueda, en esa similitud a tu carrera”, comenta la coordinadora de voluntariado, que recuerda que para aquellos que estén estudiando una carrera en la Universidad de Málaga (UMA) emiten un diploma que permite convalidar las horas de voluntariado por créditos.

Formación previa

Otro factor fundamental es que siempre se realiza una formación antes de empezar cualquier tipo de voluntariado, por lo que no es necesario tener ningún tipo de conocimiento previo. “Para todo se realiza una pequeña formación online que es muy fácil y que se puede realizar desde el mismo móvil”, destaca Cobo de Guzmán, que puntualiza que, en el caso de que sea voluntariado en hospital o de un área concreta, hay después otro curso más específico.

Voluntarios en el Torneo de Golf en Club Guadalhorce / L.O.

Actualmente, la AECC en Málaga cuenta con más de 2.000 voluntarios en la provincia, entre los que se encuentran todos los órganos de gobierno de la Asociación que ejercen su labor de manera completamente altruista. Aquellas personas interesadas en unirse pueden apuntarse llamando al teléfono gratuito de Infocáncer (900 100 036) o a través de la web de la Asociación. “En unas 24 o 48 horas siempre me he puesto en contacto con todos aquellos que lo han solicitado”, informa la coordinadora, que asegura que el perfil del voluntario es muy variado, ya que tienen desde muy jóvenes hasta muy mayores. “Al final ganas y compromiso son lo principal”.

Jornadas de puertas abiertas

A lo largo del próximo mes de septiembre, la AECC en Málaga organizará jornadas de puertas abiertas en todas sedes que se encuentran repartidas por la provincia. El objetivo es que las personas que estén dudosas o que deseen apuntarse, pero no quieran comenzar solas, puedan conocer a otras personas nuevas que también se vayan a inscribir, así como la sede y al resto de profesionales que trabajan en ella y todos los servicios que ofrecen.

“Para mí, que soy la coordinadora, los voluntarios son las personas más profesionales que puedan existir”, afirma Cobo de Guzmán, que resalta que el voluntario se acaba convirtiendo en esa persona de confianza que te acompaña en tu momento más vulnerable. “Son momentos muy duros y todas esas personas voluntarias les están acompañando en todo ese proceso. Entonces, para mí no hay profesional que se le pueda igualar, porque, encima, lo hacen de una manera altruista. Se entregan completamente con toda su alma y están para todo”, comparte la coordinadora, que afirma que los voluntarios siempre destacan lo mucho que reciben de esta experiencia. “Siempre me lo dicen: Nosotros damos, pero es que recibimos el doble”

