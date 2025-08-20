Corte de tráfico en un tramo del Paseo Miramar hasta el domingo

Desde hoy hasta el domingo 24 de agosto, permanecerá cortado al tráfico el tramo del Paseo Miramar comprendido entre la avenida Pintor Joaquín Sorolla y la calle San Vicente de Paúl. La circulación se desviará por Paseo de Sancha, Paseo Salvador Rueda y Carril de los Niños. Además, esta limitación también afecta a las líneas 32 y C3 de la EMT.

La interrupción de la circulación se debe a los trabajos desarrollados por el Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa), consistentes en la sustitución de un tramo de tubería de la red general de saneamiento. Las obras se dividirán en tres fases que se alargan hasta el próximo 9 de septiembre.

El corte total del tramo del Paseo de Miramar continuará desde el lunes 25 de agosto hasta el 2 de septiembre. Además, durante dicho periodo también se procederá al corte de la calzada en sentido Centro, del tramo de la avenida Pintor Joaquín Sorolla entre Marcos de Obregón y el Paseo Miramar. Como alternativa, se recomienda el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso hasta la calle Idris.