Detenido un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer en la Feria de Málaga

Un hombre ha sido detenido por la Policía Local de Málaga acusado de agredir sexualmente a una mujer con la que había acudido a la Feria. El suceso, según fuentes del Ayuntamiento de Málaga, se produjo en la madrugada del lunes al martes, después de que ambos estuvieran juntos en el recinto ferial del Cortijo de Torres. Una vez fuera de esta zona, el hombre intentó mantener relaciones con ella, que se negó, y fue cuando presuntamente se produjo la agresión sexual.

La joven, de nacionalidad china, y el presunto agresor, italiano, se alojaban en el mismo hostal de Málaga, donde se habían conocido.

La mujer se zafó del hombre tras la agresión y el ahora arrestado se marchó del lugar. Cuando la joven estaba hablando con los agentes de la Policía, él la llamó por teléfono y le dijo que la esperaba en la puerta del hostal, donde finalmente fue detenido.