«Tenemos que volver a mirar al monte cuando no está quemándose»

Asistimos a 10 días de megaincendios continuados que están arrasando el noroeste del país. Asegura que esta sucesión de incendios forestales no es «casual» y que faltan medidas preventivas.

Hay que abordarlo ya con un enfoque de gestión integral del fuego, no solo la parte de la extinción, que es donde yo creo que está el error, es decir, no se está llevando a cabo una estrategia preventiva. Y en una dinámica de cambio climático, en donde cada año estamos leyendo que no se recuerda un verano tan caluroso como el presente, quiere decir que estamos en una tendencia. La sucesión de olas de calor que estamos teniendo, que nos afecta a nosotros como personas y a la naturaleza, se convierte en un exceso de combustible que hay en el monte. Eso quiere decir que tenemos que volver a mirar al monte cuando cuando no está quemándose, es decir, en el invierno y hay que procurar que se reduzca el riesgo de incendio. Hace 30 a 40 años en la provincia de Málaga en el monte veíamos a muchas gente, ganaderos, agricultores... Veíamos una serie de gente que estaba utilizando el monte.

Eso ya no sucede. ¿Por qué? Por las condiciones de vida en estas zonas rurales, en estas zonas forestales, como puede ser el valle del Genal, que tiene unas condiciones ambientales espectaculares, sin embargo, para ir a un hospital tardan una hora, ¿no? Y se ha producido un abandono de estas zonas.

El Gobierno sostiene que el 50% de los incendios forestales son intencionados. ¿Cómo se puede luchar contra esto?

Yo no sé si dice intencionados o antrópicos y dentro de eso derivados de negligencias una parte, que contra eso se puede luchar con medidas legislativas, no hay otra. Tiene que estar prohibidísimo a partir de un momento determinado en el año hacer fuego en el monte, barbacoas, quemar rastrojos... Y ya no cuento cuando se le mete fuego desde el punto de vista de un pirómano, a conciencia para hacer daño. Aquí hay dos cuestiones fundamentales, hay que invertir en preparación y en alerta temprana, hay que adelantar las campañas y reforzar recursos en los períodos de riesgo. Y, por supuesto, la formación continua del personal, con simulacros de incendio con planes de evacuación y comunicación de la población local.

Da la sensación de que esa falta de gestión forestal, de prevención... se esconde detrás de la figura del incendiario o del pirómano, que se usan de chivo expiatorio.

Rotundamente sí. Previo al incendio tiene que haber una gobernanza, una planificación, una prevención y una preparación para la gestión de los incendios. Hemos de distinguir esto de la ignición, es decir, de que una zona arda y de cómo arda. Cuando se abandona este espacio, puede aparecer la figura del tío pirómano, al que no le va a costar lo más mínimo meterle fuego dado que una zona determinada está en unas condiciones muy favorables a la propagación del incendio.

El presidente del Gobierno ha anunciado un pacto de Estado ante el cambio climático y los incendios forestales. ¿Es la solución?

Desde luego es una de ellas y muy importante. Lo que no podemos estar es como estamos viendo, porque la situación es crítica. Lo que nos muestran distintas comunidades autónomas son las vergüenzas. Si tú tienes una estrategia, una asignación presupuestaria dedicada a la extinción de incendios y tú vas reduciendo esa partida presupuestaria porque da un poco igual... pues de esos polvos, estos lodos. Hemos de asumir, y no a nivel de comunidad autónoma, es a nivel de Estado, hemos de asumir que estamos en una dinámica de cambio climático que tiene un riesgo extraordinario sobre el ecosistema forestal, unos riesgos espectaculares, y que cuando se quema un espacio de especial protección, los perjudicados somos todos. Por ejemplo, en la provincia de Málaga tenemos una biomasa forestal importante, la Sierra de Tejeda y Almijara el parque de los Alcornocales, Sierra de las Nieves, Sierra Bermeja... Esos son pulmones de la provincia de Málaga que están en riesgo porque la provincia de Málaga no está siendo ajena a toda esta serie de rachas seca y olas de calor que se están sucediendo a lo largo del año. Luego hemos de asumir mediante una serie de medidas basadas en la prevención. Porque si no protegemos estos espacios, el riesgo de que en un momento determinado desaparezcan va a ser muy alto.

¿Qué debería incluir ese pacto de Estado?

Fundamentalmente lo que se requiere es más inversión. Más inversión en mantener a la población en zonas rurales, una forma importante de luchar contra lo que queremos denominar el reto demográfico es que la población esté en el ámbito rural, que use el ámbito rural, que haya ganadería, ¿cómo se puede lograr? Por ejemplo, con ahorro fiscal para la población residente en estos lugares. Por supuesto, favoreciendo las infraestructuras de acceso. No es lógico que un habitante de Algatocín, de Genalguacil... tarde una hora en llegar a la costa porque ese tiempo que pierde es el que tarda en llegar a un instituto, a hospitales... y al final termina yéndose a vivir a la costa o a Ronda. Hay que favorecer mediante unas infraestructuras adecuadas que la calidad de vida que hay desde el punto de vista ambiental en esos espacios también la haya desde el punto de vista social, asistencial, clínico... Y así vamos a conseguir que la población, en vez de emigrar zonas que ya están densamente pobladas, se queden en esa zona y, por tanto, que use su territorio. Evidentemente hemos visto el papel tan espectacular que tiene la UME. Estos incendios hay que atacarlos con especialistas en la extinción de incendios. Y esto requiere formación. Hay que apostar por la formación, ampliar los retenes de la UME y hay que ordenar los espacios forestales en función de su vulnerabilidad.

En Málaga conocemos bien lo que es la destrucción del fuego. Tenemos muy recientes los incendios de Mijas o de Sierra Bermeja. ¿Cree que aprendemos algo de estas catástrofes o nos limitamos a extinguir el fuego, llorar la pérdida y prepararnos para la siguiente?

Me gustaría creer que sí, que aprendemos algo. Pero la verdad, a la vista de todo esto que estoy viendo me parece que no, porque al final sucede que nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena. Invertir en prevención es una inversión que tú no le ves el resultado hasta que llega la catástrofe. Cuando llega, nos decimos «¿cómo iba a pensar que iban a arder 18.000 hectáreas en 24 horas». Esto es así.

