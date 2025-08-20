Gente bañándose en las fuentes públicas de Málaga: la Policía Local está tratando de identificar a los protagonistas

El calor y la humedad acaban por desesperar a todo aquel que habita la ciudad de Málaga durante el tórrido verano. La piscina y el mar suelen ser una buena opción para sobrevivir a los pies de la Costa del Sol. Sin embargo, en estos últimos días los ciudadanos y visitantes de la zona han sorprendido a los usuarios de TikTok con una nueva alternativa para soportar el bochorno: las fuentes públicas.

La Policía Local de Málaga ha recibido un aviso sobre vídeos colgados en redes sociales de gente bañándose en fuentes públicas y céntricas de la ciudad. Según el Ayuntamiento de Málaga se está tratando de identificar a los protagonistas de estos vídeos para actuar usando las medidas adecuadas, aunque este es un proceso que aun se encuentra en trámite.

De la ducha a las fuentes públicas

En uno de los vídeos publicados en TikTok aparece una mujer bajo un potente chorro de agua, en la fuente que hay frente a la estación de trenes de María Zambrano. La mujer aprovecha para darse un largo baño, aunque lo hace con la ropa puesta, además el suceso tiene lugar a plena luz del día.

Son varios los vídeos de este tipo que se han visto en Internet. En otro de ellos aparece una mujer en la misma fuente. Esta incluso utiliza champú y gel, como si de la ducha de su casa se tratase. Mientras tanto los coches circulan a su alrededor y los más avispados graban lo sucedido.

La Policía Local de Málaga espera poder actuar pronto, porque aunque las temperaturas son insoportables en Málaga, está prohibido bañarse o usar de esta forma las instalaciones públicas de la ciudad.