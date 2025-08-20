Una gran rotonda dará acceso a las nuevas cocheras de la EMT y a los talleres de Renfe

Una importante intervención viaria se avecina en el entorno del recinto ferial de Málaga, en concreto, en la calle Paquiro, donde se encuentran las cocheras de la EMT, que maneja planes de expansión, y los talleres de Renfe.

La Empresa Malagueña de Transportes ha licitado tanto el proyecto como las obras para construir una gran rotonda en la intersección de esta vía con sus instalaciones, con el objetivo de garantizar la operatividad de su flota, especialmente durante los picos de servicio que se producen durante la Feria y los eventos que se celebran en el auditorio municipal Cortijo de Torres.

"Actualmente, el acceso existente a las instalaciones por la calle Concierto no dispone de capacidad suficiente para absorber el volumen de vehículos de la flota, y su funcionamiento se ve afectado con frecuencia por los eventos celebrados en el Recinto Ferial y el Auditorio Cortijo de Torres, lo que compromete la operatividad del servicio", justifica la EMT, que ha sacado a licitación hoy el contrato por un importe de 1.231.887,91 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cuatro meses.

La nueva rotonda, junto a la construcción de un vial conectado a la vía pública, abrirá un nuevo acceso desde la zona oeste de la parcela, "lo que mejorará notablemente las condiciones de entrada y salida, así como la distribución interna del tráfico".

VIsta aérea de las cocheras de la EMT de Málaga. / Google Earth

Según se recoge en el anteproyecto redactado por la empresa de ingeniería Narval, ese nuevo vial facilitará el acceso al futuro edificio que será sede de la EMT en esta parcela junto a la futura campa de los vehículos.

El anteproyecto contempla también obras complementarias necesarias como la instalación de infraestructuras de telecomunicaciones, alumbrado público, baja tensión, abastecimiento de agua, saneamiento y drenaje, además de canalizaciones en vacío para futuras necesidades de suministro eléctrico y telecomunicaciones.

En cuanto a la ejecución, se dividirá en dos fases. En la primera etapa se se ejecutará el acceso y en la segunda se construirá la rotonda y se realizará la nueva ordenación de la intersección, consistente en la demolición de firme, junto a la reordenación de los pasos de peatones y la modificación de las aceras para finalmente ejecutar la capa de rodadura.

Estado de la calle Paquiro

La calle Paquiro tiene una longitud de 905 metros y una sección de 32 metros compuesta por aceras a ambos lados, dos calzadas de dos carriles para cada sentido de la circulación separadas por una mediana central. En cuanto a la calle de acceso se caracteriza por una calzada de un carril para cada sentido de la circulación sin aceras, tal y como se describe en el anteproyecto que promueve la EMT de Málaga.

La calle Paquiro en la actualidad. / L.O

"La intervención prevista contempla la reordenación del viario, la remodelación completa del acceso a la campa de la EMT, la rampa de acceso al edificio y la entrada a Renfe, además de la implantación e integración de la nueva rotonda en el trazado existente de calle Paquiro".