Juanma Moreno pide endurecer el Código Penal para castigar a los autores de incendios forestales

Ante la oleada de incendios que están asolando el noroeste del país y que se ceba con Galicia, León y Extremadura, el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno ha puesto sobre la mesa la necesidad de endurecer el Código Penal para castigar a los autores de incendios forestales.

"Yo pido desde aquí también un endurecimiento del Código Penal. Cuando se pilla a un pirómano que ha incendiado un bosque, no puede ser que al final las penas sean blandas, sino que tienen que ser penas ejemplares. Y eso es algo que tenemos que tener también en marcha", ha afirmado Moreno durante una visita a Málaga con motivo de la celebración de su Feria, en la que ha defendido también la necesidad de incrementar la vigilancia de personas reincidentes en la autoría de incendios."Hay que recordar que más del 90% de los incendios que se producen en nuestro país está de manera directa o indirecta a la mano del hombre detrás. Y muchos de ellos, en un porcentaje elevado, son intencionales".

Según los datos proporcionados por el Ministerio del Interior hasta este martes, la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido ya a 32 personas y otras 93 están investigadas por poder estar detrás del origen de las llamas que han afectado ya a 350.000 hectáreas, un cifra sin precedentes en la historia del país.

Por otro lado, el presidente andaluz ha sugerido que deben flexibilizarse las directivas y la legislación para permitir la limpieza de montes en zonas protegidas. "Sería razonable una flexibilización de la interpretación de las normas para que se pudiera limpiar esos montes de manera natural, incluso con los propios animales".

Un guarda forestal trabaja en labores de extinción del incendio forestal de Carballeda de Avia (Ourense) este domingo. La ola de incendios que afecta al noroeste de España no da tregua este domingo. Tras una semana de incendios que han causado tres muertos, miles de hectáreas quemadas y miles de desalojados por las llamas, el país se encuentra devastao. En la región de Galicia ardieron ya 50.000 hectáreas y en la de Castilla y León 3.500 personas permanecían fuera de sus hogares. / Brais Lorenzo / EFE

Críticas al Gobierno

Con respecto al papel de las administraciones públicas, ha defendido que tanto los ayuntamientos, como las comunidades autónomas y el Estado deben "cumplir sus planes" de prevención de incendios "de manera rigurosa".

Moreno ha sacado pecho de que la Andalucía invierte 257 millones de euros de presupuesto en extinción de incendios y emergencias, el "más alto de España y de la historia de toda Andalucía", del que se ha gastado el 57%, ha asegurado. "Hemos querido cumplir porque siempre mi gobierno, y yo el primero, he visto que como consecuencia del cambio cliático y el calentamiento global, evidentemente hay un problema".

En relación a la crisis de incendios, el presidente andaluz ha puntualizado que son incendios "supraautonómicos" y que suponen un "problema nacional", ante los que el Estado ha actuado "tarde".

"El Estado tiene que desplegar toda su capacidad y toda su influencia a través de sus medios materiales y humanos con un solo objetivo, que es colaborar a pagar esos incendios. Y creo que se ha ido tarde por parte de la Administración General del Estado", ha criticado.

Sobre el pacto de estado ante el cambio climático y la devastación de los incendios forestales, Moreno no ha rechazado de facto apoyar la propuesta anunciada por Sánchez, aunque ha lamentado que se trata de un pacto "reactivo" a la catástrofe. "Este pacto estaría muy bien pero lo tenía que haber ofrecido hace un año".