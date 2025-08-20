Cuando al célebre torero Rafael el Gallo le presentaron al no menos insigne filósofo José Ortega y Gasset durante una fiesta que se celebraba en un hotel de Madrid, el matador pronunció una frase categórica que, a pesar del tiempo, se emplea con asiduidad en muchos contextos. "Hay gente pa tó", sentenció el diestro.

Ambiente en las playas de Málaga este miércoles de Feria, 20 de agosto de 2025 / Gregorio Marrero

Pues en Málaga hay gente 'pa tó', como demuestran las imágenes de este miércoles en las playas de Málaga. Lleno absoluto también en el rebalaje (hablando de expresiones con enjundia), en los merenderos (otra) y prácticamente en cualquier rincón de la ciudad. Ya sea Feria o no. Con fiesta en el Centro o en el Real.

Da igual también que soplara poniente (o levante), o que los equipos de socorrismo izaran la bandera amarilla en el litoral para que los bañistas tuvieran precaución. El calor torrido imperante durante toda la jornada, con aviso amarillo en las comarcas de Sol, Axarquía y Guadalhorce al menos hasta las 21.00 horas, invitó a que muchos, los afortunados que no tuvieron que ir a trabajar, a desplegar la toalla en la arena y darse un chapuzón en el mar. Y eso que durante la jornada estaba previsto que se produjeran producirán fenómenos costeros en el litoral de Málaga, Granada y Almería, donde iban a azotar vientos del oeste de 50 a 60 kilómetros. El terral en toda su magnitud.