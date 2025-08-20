La natalidad experimenta un leve repunte en Málaga durante el primer semestre de 2025

La natalidad en Málaga ha registrado una ligera mejoría durante el primer semestre de este año 2025. Aunque las cifras de nacimientos siguen en niveles muy bajos, la suma de los seis primeros meses del año arroja algo de esperanza. Entre enero y junio han nacido en la provincia 5.693 bebés, 57 más que en el mismo periodo de 2024, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este leve repunte equivale a un aumento del 1,01% en los nacimientos respecto al primer semestre del año pasado, un porcentaje superior al registrado a nivel nacional (0,62%). En el caso de Andalucía, la cifra de nacimientos es similar a la del mismo periodo del año pasado, con un total de 29.160 niños recién nacidos hasta junio. No obstante, si se comparan con los datos de hace una década, son 10.039 nacimientos menos que hace diez años.

Málaga es una de las tres únicas provincias andaluzas que ha experimentado un crecimiento en la natalidad durante esta primera mitad del año, junto a Sevilla (1,53%) y Huelva (3,27%). Asimismo, la provincia malagueña se sitúa como la segunda con más nacimientos acumulados de toda Andalucía (5.693), solo superada por Sevilla (6.992).

Mejor semestre desde 2022

Junio fue el mes en el que hubo más nacimientos en Málaga, con un total de 976 niños, seguido muy de cerca por el mes de enero, cuando hubo 974 nacimientos. Durante el primer semestre de 2025, febrero fue el mes en el que menos bebés nacieron (901). Pese a que las cifras siguen en mínimos históricos, se trata del mejor semestre registrado en la provincia en cuanto a número de nacimientos desde el año 2022, cuando se contabilizaron 5.801 recién nacidos.

No obstante, a pesar de la pequeña mejora que se ha producido este año, si se comparan los datos con los de hace una década, la tasa de natalidad es mucho menor, pues durante el primer semestre de 2015 nacieron en Málaga 7.283 niños, lo que significa que la natalidad ha descendido casi un 22% en diez años.

Retraso en la maternidad

Respecto a la edad de las madres que tuvieron hijos en Málaga durante este primer semestre del año, la franja más numerosa ha sido la que va entre los 30 y 34 años, con 1.851 de los 5.693 nacimientos que han tenido lugar. Le sigue muy de cerca la horquilla entre los 35 y 39 años, con 1.629 nacimientos. En tercer lugar, se sitúa el grupo de 25 a 29 años, con 1.060 nacimientos.

Cabe destacar que, respecto al mismo periodo del año pasado, han descendido un 4,1% los nacidos de mujeres entre 35 y 39 años; mientras que han aumentado un 40,39% los nacimientos de madres de entre 45 y 49 años. En este último grupo de edad se registraron 61 nacimientos durante este primer semestre. De madres de 50 años o más, solo hubo 5 nacimientos. Estos datos evidencian que la edad en la que las mujeres deciden ser madres es cada vez más tardía. En cuanto al sexo de los bebés, durante la primera mitad del año 2025 nacieron más niños (2.923) que niñas (2.770).

Defunciones

En lo que respecta al crecimiento vegetativo, este se mantiene en términos negativos, ya que durante el primer semestre del año las muertes superaron a los nacimientos. Según el INE, que este miércoles también ha publicado las cifras de mortalidad, hasta la semana 26 (del 23 de junio al 29 de junio) del año 2025 se produjeron 7.445 decesos en la provincia. Esto significa que en Málaga mueren más personas de las que nacen. En concreto, la brecha entre los nacimientos y fallecidos ha sido de 1.752 personas.

Los últimos datos reflejan que el número de decesos en la provincia ha aumentado un 6,32% en comparación con el mismo periodo de 2024. En total, hasta la semana 31 (28 de julio al 3 de agosto de 2025) fallecieron 8.766 personas en Málaga.

Más de 155.600 nacimientos en España

En total, en toda España nacieron 155.635 niños en los seis primeros meses de 2025, casi mil más que los registrados en el mismo periodo de 2024 y 49.275 menos que hace 10 años, según los datos del INE recogidos por Europa Press.

Los nacimientos acumulados en España en los seis primeros meses de cada año son los siguientes: 155.635 en 2025, 154.682 en 2024, 155.016 en 2023, 159.519 en 2022, 159.812 en 2021, 170.741 en 2020, 175.429 en 2019 y 181.366 en 2018.