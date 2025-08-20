José Antonio Satué se despide de Teruel para asumir el obispado de Málaga en septiembre

El obispo José Antonio Satué se despedirá de la diócesis de Teruel y Albarracín el próximo domingo 31 de agosto con una eucaristía en la Catedral de Teruel a las 18:00 horas, antes de asumir el 13 de septiembre su nuevo cargo como obispo de Málaga.

El pasado mes de junio, el papa León XIV nombró a Satué responsable de la diócesis de Málaga tras cuatro años al frente de las iglesias de la provincia de Teruel.

Nacido en Huesca en 1968, ha desarrollado su labor principalmente en la diócesis de Huesca, donde ejerció como vicario parroquial y párroco en varias comunidades, además de desempeñar responsabilidades como capellán, consiliario de Acción Católica, arcipreste, director de centros de formación teológica, vicario general y vicario judicial.

Entre 2015 y su nombramiento episcopal trabajó en Roma como oficial de la Congregación para el Clero, hasta que el papa Francisco lo nombró obispo de Teruel y Albarracín en 2021, responsabilidad que compatibiliza desde 2023 con su pertenencia al Dicasterio para los Obispos.