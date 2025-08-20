Iglesia
José Antonio Satué se despide de Teruel para asumir el obispado de Málaga en septiembre
Satué asumirá el cargo como obispo de Málaga el próximo 13 de septiembre
El obispo José Antonio Satué se despedirá de la diócesis de Teruel y Albarracín el próximo domingo 31 de agosto con una eucaristía en la Catedral de Teruel a las 18:00 horas, antes de asumir el 13 de septiembre su nuevo cargo como obispo de Málaga.
El pasado mes de junio, el papa León XIV nombró a Satué responsable de la diócesis de Málaga tras cuatro años al frente de las iglesias de la provincia de Teruel.
Nacido en Huesca en 1968, ha desarrollado su labor principalmente en la diócesis de Huesca, donde ejerció como vicario parroquial y párroco en varias comunidades, además de desempeñar responsabilidades como capellán, consiliario de Acción Católica, arcipreste, director de centros de formación teológica, vicario general y vicario judicial.
Entre 2015 y su nombramiento episcopal trabajó en Roma como oficial de la Congregación para el Clero, hasta que el papa Francisco lo nombró obispo de Teruel y Albarracín en 2021, responsabilidad que compatibiliza desde 2023 con su pertenencia al Dicasterio para los Obispos.
- Denuncian las primeras picaduras de avispa oriental a personas en Málaga
- ¿Cuándo termina la ola de calor en Málaga?
- ¿Abren hoy las tiendas en Málaga siendo festivo?
- Incertidumbre, falta de proyecto y quejas: '¿Cuándo va a llegar la remodelación de la calle Victoria?
- Calendario escolar 2025/2026: ¿Cuándo es la vuelta al cole?
- Crecen los barrios saturados de pisos turísticos en Málaga: 'Ha desbordado cualquier previsión
- Estabilizado el incendio en el Cerro de la Tortuga en Málaga capital
- Controlado el incendio declarado en una zona de matorral del Monte Coronado