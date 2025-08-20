Así ha sido el rifirrafe en X entre Pitingo y la edil socialista malagueña Rosa del Mar

El cantante Pitingo y la concejala socialista en el Ayuntamiento de Málaga Rosa del Mar Rodríguez han protagonizado un enfrentamiento en la red social X a través de varios mensajes cruzados. El artista actuó junto a Juanlu Montoya la pasada noche en el Auditorio Municipal tras confirmarse que Dioni Martín, vocalista de Camela, no podría subir al escenario por problemas de salud.

El origen del cruce se remonta a un tuit del ministro de Transportes, Óscar Puente, el pasado 12 de agosto, en el que ironizaba sobre la ausencia del presidente andaluz Juanma Moreno en los incendios sufridos en Tarifa y la Mezquita de Córdoba. Pitingo le respondió: "Óscar, los incendios no se apagan con tus chistes y los trenes no llegan antes con tus tuits. Menos trolear y más trabajar, que vas camino de ser el primer ministro de Transportes especializado en Twitter y no en transporte".

A este mensaje se sumó días más tarde Rosa del Mar, edil socialista en el Ayuntamiento de Málaga, que aprovechó que Espectáculos Mundo contrató a Pitingo para sustituir a Camela en la Feria de Málaga 2025 por enfermedad de Dioni Martín. La concejala aprovechó esta circunstancias para replicar públicamente al artista: "Venga que ya te han contratado en el Ayuntamiento del PP de Málaga para esa Feria, ya te puedes relajar". El artista onubense no dejó pasar la acusación y contestó con contundencia: "No sé quién es usted, pero sé lo que NO debería hacer alguien con cargo público: usar Twitter como cloaca. Relájese usted, que para eso le pagamos el sueldo. Gracias por la promo que siempre me hace el PSOE en verano. Un abrazo y mucha salud".

El concierto en la Feria de Málaga

La controversia coincidió con el anuncio de la baja de Camela en la Feria de Málaga debido a la faringitis de su vocalista Dioni Martín. En su lugar, el Ayuntamiento de Málaga anunció el espectáculo 'Pitingo y Punto con Juanlu Montoya', que llenó el Auditorio Municipal la noche del martes, junto a la actuación de Encarni Navarro.

Concierto de Pitingo en el Auditorio Municipal de Música, en la Feria de Málaga 2025 en sustitución de Camela / Eduardo Nieto / LMA

Tras el concierto, Pitingo agradeció al público malagueño su acogida: "Gracias Málaga por abarrotar el auditorio y por darme tanto cariño, os quiero. Que Dios os bendiga", escribió en X.