San Miguel prevé un consumo medio de 21.000 litros diarios para la Feria de Málaga

La cerveza es seña de identidad para toda feria que se precie. Sin embargo, Málaga cuenta con su patrocinador principal: Mahou San Miguel. La empresa prevé servir una media de 21.000 litros diarios en el Real durante nueve días de fiesta, alcanzando los 210.000 litros al final del evento. Gracias a su planta de producción en Málaga, la empresa conseguirá igualar el récord de la pasada edición.

Este despliegue no sólo asegura que ningún brindis se dará vacío, sino que también refuerza el compromiso de la marca con la ciudad. El patrocinio oficial de la Feria se ha renovado por cuatro años más bajo la campaña ‘Sentir Málaga’, una declaración de fidelidad a la capital.

Logística adaptada al Real

El suministro durante la Feria no se gestiona como en el día a día de bares y restaurantes. Los distribuidores adaptan rutas y horarios para abastecer las casetas desde primera hora de la mañana, garantizando que el ritmo festivo nunca se interrumpa durante la semana.

La planificación comienza aproximadamente un mes antes, y la semana previa del inicio oficial ya se empieza a distribuir producto. La cerveza más consumida sigue siendo San Miguel Especial en barril, formato que representa más del 90% del volumen servido, tanto por su sostenibilidad como por su facilidad de gestión de casetas.

Producción a gran escala

El principal punto de suministro se encuentra en el centro de producción que Mahou San Miguel tiene en Málaga. La planta cuenta con 60.000 metros cuadrados y capacidad para producir hasta cinco millones de litros a la semana, lo que le permite responder con agilidad a la alta demanda que genera la Feria. «Su ubicación estratégica reduce el transporte y minimiza la huella de carbono de la fábrica», explica Javier Cochón, director regional de Hostelería Sur de Mahou San Miguel.

Esta fábrica forma parte de una red industrial de nueve metros de producción de la compañía, tres de ellos en Andalucía (Málaga, Córdoba y Granada). Además, cuenta con cuatro manantiales y plantas de envasado que aseguran el abastecimiento de agua, pieza clave en la elaboración de cerveza.

‘Sentir’ Málaga

La campaña ‘Sentir Málaga’ se vive este año a través de botellines retornables personalizados con mensajes como ‘Málaga es atreverse a vivir la feria como nunca’. «Este año, se hace bajo el paraguas de la campaña ‘Sentir Málaga’, es mucho más que una campaña: es una declaración de amor de San Miguel a una ciudad con la que comparte historia, valores y espíritu desde hace casi seis décadas», expone Javier Cochón.

Además, la feria cuenta con tres casetas oficiales de Mahou San Miguel, actuaciones musicales y actividades. También destaca su presencia en lugares icónicos como la calle Larios o la plaza de la Constitución, entre otros.

Mirada sostenible

El compromiso de Mahou San Miguel con la sostenibilidad se refleja en varias medidas implantadas en la Feria: priorización del barril para reducir desperdicio, uso de vasos de cartón reciclados y reciclables, y formatos retornables en botellas. Estas acciones, unidas a la eficiencia de la planta, permiten reducir el impacto ambiental.