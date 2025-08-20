Emergencias
La Universidad de Málaga coordina un mapa interactivo para seguir los incendios forestales en España
La Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes de la UMA lidera una herramienta en línea que centraliza información actualizada sobre fuegos activos, medios desplegados y alerta
La Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes de la Universidad de Málaga coordina un mapa interactivo de incendios forestales que ya se encuentra activo en Internet. El visor monográfico ofrece información a la ciudadanía detallada sobre las alertas que afectan al país durante este verano.
El proyecto ha sido posible gracias a la contribución de Esri España y coordinado por la Cátedra de Seguridad, integrada en el Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería Mecatrónica y Sistemas Ciberfísicos (IMECH UMA). De esta forma, se hace posible seguir en un mismo espacio datos sobre los incendios activos, el despliegue de medios de extinción y las alertas oficiales emitidas por las administraciones.
Una plataforma con información en tiempo real
La plataforma online ofrece una visión integrada del despliegue de medios en la lucha contra los incendios, desde los recursos internacionales hasta los estatales, autonómicos y municipales. Incluye el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los refuerzos movilizados por el MITECO (aviones anfibios, helicópteros, brigadas y unidades de planificación).
Asimismo, permite localizar los principales incendios activos en Asturias, León, Zamora, Salamanca, Ourense, Extremadura y Valencia, además de mostrar en tiempo real las carreteras afectadas (según la DGT) y las alertas sanitarias derivadas de las altas temperaturas.
Un proyecto académico pionero
La iniciativa cuenta con la coordinación de la Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes de la UMA, dirigida por el profesor Jesús Miranda. Este proyecto es pionero a nivel académico en España dedicado a la investigación, la formación y la transferencia de conocimiento, principalmente, en materia de gestión de riesgos, protección civil y atención a emergencias, en estrecha colaboración con instituciones públicas y entidades privadas.
El desarrollo ha contado también con la participación destacada de Rafael Gálvez Rivas, coordinador de Protección Civil de Puente Genil, cuya experienia ha sido clave para materializar la iniciativa.
