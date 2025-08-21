El alquiler de vivienda en Málaga casi duplica ya el nivel de la burbuja inmobiliaria y se dispara a los 1.300 euros al mes

El portal inmobiliario Fotocasa ha elaborado un análisis especial con motivo de la Feria de Málaga donde analiza la evolución del precio del alquiler en la capital, que ha alcanzado en 2025 su máximo histórico. Concretamente, el valor de mercado alcanza este verano los 16,5 euros por metro cuadrado de media, lo que representa un incremento interanual del 10%. El precio está en nivel récord con relación a la serie histórica de este portal, que se remonta al año 2006, superando "ampliamente" las rentas que se abonaban en este segmento del mercado durante el boom inmobiliario de aquella época.

De esta manera, el precio de un piso de alquiler estándar de 80 metros cuadrados en Málaga ha pasado de 513 euros en marzo de 2014 a más de 1.300 euros en junio de 2025. Si se realiza la comparativa con la mencionada época de mayor auge del mercado de la vivienda durante el boom inmobiliario del 2000, se comprueba que, en julio de 2007, un piso similar tenía un alquiler de 674 euros.

"En el punto álgido de aquel periodo, en julio de 2007, el valor medio de las rentas se situaba en torno a 8,4 euros por metro cuadrado, lo que significa que los precios en este mercado han crecido un 93% en las últimas dos décadas", ha detallado este jueves el portal inmobiliario.

"Máxima tensión"

La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, afirma que el mercado del alquiler en Málaga vive una situación de "máxima tensión", que es resultado, a su juicio, de un "desequilibrio estructural entre oferta y demanda que se ha ido agravando en los últimos años".

"La ciudad se ha convertido en un polo de atracción turística, tecnológica y residencial, lo que ha provocado una fuerte presión sobre un parque de vivienda en alquiler que no ha crecido al mismo ritmo. Además del atractivo internacional de Málaga como destino de inversión, estamos viendo cómo el crecimiento del alquiler turístico, la escasez de obra nueva asequible y el aumento de la demanda local e internacional han generado un entorno donde los precios se han más que duplicado en la última década. Esta situación deja a muchas familias con rentas medias en una posición de creciente vulnerabilidad para acceder a una vivienda”, señala.

Subidas ininterrumpidas desde la pandemia

A partir de 2008, con el estallido de la burbuja inmobiliaria en España, los precios del alquiler empezaron a bajar hasta llegar al mínimo de la serie histórica en marzo de 2014, cuando se registró un valor medio de 6,4 euros por metro cuadrado. Así, los precios han crecido un 153% entre marzo de 2014 y junio de 2025.

El escaparate de una agencia inmobiliaria. / E. R.

Por otro lado, los precios del alquiler han subido de forma ininterrumpida a nivel interanual en Málaga desde octubre de 2021 (cuando empezaron a superarse los efectos de la pandemia en el mercado inmobiliario), hasta julio de 2025 (último dato de la serie histórica). De hecho, en la actualidad se están registrando crecimientos muy notables en las valoraciones del mercado del alquiler, con incrementos interanuales que han superado el 10% en muchos meses.