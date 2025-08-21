La cadena danesa de muebles JYSK abre dos nuevas tiendas en Málaga que arrancan con descuentos

La cadena danesa de muebles y decoración para el hogar JYSK ha abierto este jueves en Estepona y Málaga dos nuevas tiendas, con lo que alcanza las 168 en España, de las que 30 están en Andalucía. El establecimiento de Estepona está situado en el Camino de las Mesas y el de Málaga capital en el centro comercial Los Patios.

Desde hoy y hasta el próximo 27 de agosto, JYSK Estepona y JYSK Los Patios ofrecen descuentos de hasta un 75% en más de 2.000 artículos. Además, los clientes que realicen compras este día de la inauguración se llevarán regalos exclusivos.

Con estas aperturas, JYSK cuenta ya con siete tiendas en la provincia de Málaga, emplazadas en la capital (tres), Torremolinos, Fuengirola, Estepona y Ronda.

La compañía afirma que no solo impulsa el empleo local sino que también se ha consolidado como "un referente empresarial en expansión". La compañía ya supera los 2.000 colaboradores en España. Además, JYSK destaca su compromiso con la sostenibilidad, garantizando que sus productos provengan de materiales renovables o que estén reciclados de forma responsable.

Estética nórdica

JYSK ofrece en España desde 2009 a sus clientes España productos para el descanso y el hogar inspirados en el diseño escandinavo.

"En cada una de nuestras tiendas, los clientes pueden disfrutar de una experiencia única e inspiradora mientras se sumergen en la estética nórdica que nos caracteriza. Con estas nuevas tiendas en Málaga, estamos seguros de que nuestros clientes tendrán más oportunidades para descubrir la mejor relación calidad -precio de nuestros productos, y las últimas tendencias de exterior e interior que ofrece JYSK, y transformar así cualquier hogar y jardín en el espacio ideal", ha explicado el director de JYSK en España y Portugal, Carlos Haba.

El nuevo establecimiento de JYSK en Estepona. / L. O.

Rebajas de apertura

Entre los productos estrella de las nuevas tiendas de Málaga destacan los muebles de salón. Además, todos los colchones y toppers están rebajados entre un 50% y un 75%, permitiendo a los clientes ahorrar hasta 1.000 euros en algunos modelos. Asimismo, todos los muebles de oficina tienen entre un 30% y un 60% de descuento.

Además de las tiendas físicas, los clientes pueden adquirir los productos JYSK a través de su tienda online JYSK.es. La cadena añade que las empresas o autónomos también pueden beneficiarse de muchas ventajas gracias a su programa JYSK Empresas.