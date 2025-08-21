La campaña de la vendimia en Málaga registra una bajada del 30% por la incidencia del hongo mildiu

La vendimia de este 2025 está siendo una de las más complejas de los últimos años en Málaga debido a la incidencia de mildiu (un hongo que aparece en las épocas húmedas), que en algunas zonas de la provincia como Manilva, la Axarquía occidental y los Montes de Málaga ha llegado a afectar al 80% de la cosecha. El Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen "Málaga", "Sierras de Málaga" y "Pasas de Málaga" ha explicado este jueves que la producción rondará los dos millones de kilos de uva para vino, un 30% menos que en 2024. La parte positiva es que las lluvias de esta primavera han favorecido el desarrollo vegetativo de la vid y la calidad de la uva.

En el caso del sector de la uva pasa, más dependiente de la Axarquía occidental, la situación es "aún más delicada": se estima una pérdida de entre el 40% y el 50% de la cosecha, con una producción final de unas 600 toneladas de uva fresca.

"En conjunto, la vendimia 2025 en Málaga se perfila con una menor cantidad, pero con una calidad de fruto calificada como buena o muy buena, lo que permitirá mantener la excelencia de los vinos y pasas de la provincia pese a las dificultades", explica.

El Consejo Regulador afirma que el "fuerte" impacto del mildiu (un hongo que aparece en los años húmedos) deja un balance "desigual" entre comarcas pudiendo llegar al citado 80% en algunas zonas, pero con buena calidad de la uva en toda la provincia.

Una hoja de vid afectada por el hongo mildiu. / L. O.

"Desde septiembre de 2024 hasta hoy, las precipitaciones han aumentado un 28 % respecto a la media histórica, con especial intensidad en octubre, marzo y abril. A esto se suma un incremento generalizado de las temperaturas, que entre abril y agosto han llegado a superar en más de dos grados el promedio habitual. Estas condiciones han favorecido la maduración de la uva, pero también han propiciado la aparición del hongo, con graves efectos en algunas explotaciones", comenta el Consejo.

En la comarca de Antequera, la incidencia es heterogénea, con explotaciones indemnes y otras con daños de hasta el 50%. Por el contrario, en la Axarquía oriental y la Serranía de Ronda la presencia del hongo ha sido mínima.

"Esta desigual afectación responde a la diversidad medioambiental, varietal y de sistemas de cultivo, al aislamiento físico de las zonas productoras y a la especial sensibilidad de las variedades predominantes en Málaga (Moscatel de Alejandría y Pedro Ximénez), concentradas en las zonas más afectadas", señala.

Campaña algo retrasada

La campaña de recolección se ha iniciado casi simultáneamente en la Axarquía (30 de julio) y en la Comarca Norte (4 de agosto), con un ligero retraso respecto a las dos campañas precedentes.

"Actualmente, va avanzando como es habitual de este a oeste con nuevas bodegas y fincas, previéndose su conclusión en la Serranía de Ronda durante la primera quincena de octubre, siempre que las condiciones climáticas se mantengan estables", apunta.