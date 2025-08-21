Investigan el origen de los dos incendios forestales declarados en Málaga capital

La Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de Infoca investiga el origen de los dos incendios que se declararon esta semana en la capital malagueña. Según fuentes de la Junta de Andalucía, ambos incidentes, como todos aquellos que afectan a zonas forestales, están en fase de investigación para intentar determinar la causa de las llamas y reflejarlo en el correspondiente informe técnico. En plena oleada de incendios en España, ambos sucesos provocaron una gran alarma entre los ciudadanos.

El primer incendio se declaró sobre las 18.45 horas del lunes. Emergencias 112 recibió un aluvión de llamadas por un incendio que situaban en la zona baja del Monte Coronado, cerca del barrio de La Palma y de la gasolinera de la avenida Valle Inclán. Las llamas, que afectaron a una zona de matorral, formó una gran columna de humo visible desde gran parte de la ciudad. Los medios desplegados por Infoca y el Ayuntamiento de Málaga lograron controlar el incendio en aproximadamente dos horas.

El martes, veinticuatro horas después, otro incendio sobresaltó a la ciudad. Este se declaró en el Cerro de la Tortuga, al norte de Teatinos y entre los barrios de Granja Suárez y Hacienda Cabello, una zona conocida por albergar un yacimiento arqueológico de la época íbero-púnica. El fuerte viento que soplaba esta tarde complicó las tareas de extinción, que culminaron pasadas las dos de la madrugada.