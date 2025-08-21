La entrada de jóvenes al mercado laboral de Málaga solo cubrirá un tercio de las jubilaciones en la próxima década

En la próxima década se jubilarán 5,3 millones de personas en España pero solo 1,8 millones de jóvenes entrarán al mercado laboral, lo que supone que solo cubrirán un tercio de esas salidas, según un informe de la Fundación Adecco. En el caso Málaga, el estudio augura que pasarán a la jubilación 175.600 trabajadores mientras que sólo se incorporaran 60.226 jóvenes al sistema, lo que sitúa a la provincia en la media nacional con respecto a esa tendencia demográfica (2,9 jubilaciones por cada incorporación).

Adecco señala en su estudio, publicado este jueves, que el reto demográfico "se acelera" en España y el fenómeno migratorio será clave para paliar la falta de relevo generacional.

En los próximos diez años -detalla el informe realizado con datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA)- se incorporarán al mercado laboral aproximadamente 1,82 millones de personas que ahora tienen entre 6 y 15 años, una cifra que está lejos de los 5,31 millones personas de 55 años o más que abandonarán la actividad laboral.

Desequilibrio en el relevo generacional

En Andalucía se estima que 290.957 de estos jóvenes pasarán a formar parte de la población activa en los próximos diez años, un volumen que contrasta de forma significativa con las 854.300 personas de 55 años o más que abandonarán la actividad laboral en ese mismo periodo. "En otras palabras, por cada tres personas que se jubilan, solo una se incorpora al mercado laboral, lo que evidencia un llamativo desequilibrio en el relevo generacional", insiste Adecco.

Por provincias andaluzas, Córdoba, Jaén y Granada presentan la previsión de relevo generacional más desfavorable: en la próxima década entrará apenas una persona por cada cuatro que se jubilan. En Almería, Cádiz y Huelva el balance es algo menos adverso, con unas 2,6 jubilaciones por cada nueva incorporación al mercado laboral.

Retener y "reenganchar" a los mayores de 50 años

El fenómeno migratorio, añade, será clave para paliar la falta de relevo generacional, ya que se espera que entre 2026 y 2035 lleguen a España 4,6 millones de extranjeros, de los que aproximadamente un 80% estará en edad laboral y el 70 % buscará activamente empleo (2,5 millones de personas).

"Debemos cualificar y recualificar al talento, autóctono y migrante, con políticas activas ambiciosas: formación digital y técnica, homologación ágil de títulos, acreditación de competencias y combatiendo la discriminación laboral", apunta la Fundación Adecco.

Junto a esto, el informe subraya la necesidad de apostar por el talento sénior y pide "retener y reenganchar" a los mayores de 50 años mediante fórmulas laborales flexibles.

"En un país con déficit de relevo, discriminar por edad es un completo contrasentido: implica prescindir de más del 35% de la población activa y desaprovechar experiencia y madurez", añade.

También apunta que el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y la automatización optimizarán y transformarán muchos puestos de trabajo, "incrementando la productividad y permitiendo que la fuerza laboral existente cubra mejor las necesidades del mercado".