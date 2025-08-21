Sucesos
Herido tras volcar con una furgoneta en La Cruz del Humilladero
El accidente se ha registrado en la calle Benadalid y en el vehículo viajaban dos personas, que han precisado atención sanitaria
Una persona ha resultado herida este jueves tras el vuelco de un vehículo en una calle de Málaga capital, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento.
El accidente de tráfico ha tenido lugar a las 13.30 horas en la calle Benadalid, en el distrito de La Cruz del Humilladero. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos y de la Policía Local.
Así, según han precisado las citadas fuentes, una de las dos personas ocupantes de vehículo ha tenido que ser extraída por los bomberos y atendida por los servicios sanitarios del 061 para su traslado a centro hospitalario.
Por parte de los bomberos se han desplazado dos autobombas, un furgón de útiles y un vehículo ligero procedentes de los parques de Teatinos y Carretera de Cádiz.
- ¿Cuándo termina la ola de calor en Málaga?
- La cadena danesa de muebles JYSK abre dos nuevas tiendas en Málaga que arrancan con descuentos
- ¿Abren hoy las tiendas en Málaga siendo festivo?
- Calendario escolar 2025/2026: ¿Cuándo es la vuelta al cole?
- Estabilizado el incendio en el Cerro de la Tortuga en Málaga capital
- Crecen los barrios saturados de pisos turísticos en Málaga: 'Ha desbordado cualquier previsión
- Así ha sido el rifirrafe en X entre Pitingo y la edil socialista malagueña Rosa del Mar
- Controlado el incendio declarado en una zona de matorral del Monte Coronado