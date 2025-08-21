Sucesos
Cae un punto de venta de cocaína en una vivienda en Málaga que ya había sido investigado tres veces
En los dos últimos registros practicados, efectuados en un intervalo de tres semanas, se han intervenido 198 envoltorios de cocaína, útiles para la dosificación de las sustancias y 555 euros en efectivo
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un punto de venta de sustancias estupefacientes en la zona norte de Málaga capital. Dicho inmueble habría sido objeto de investigación hasta en tres ocasiones, procediendo a su desmantelamiento y a la detención de sus moradores por tráfico de drogas.
Así, en los dos últimos registros practicados, efectuados en un intervalo de tres semanas, se han intervenido 198 envoltorios de cocaína, útiles para la dosificación de las sustancias y 555 euros en efectivo, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.
La investigación, llevada a cabo por el Grupo I de la Comisaría Distrito Oeste de Málaga, se inció por la posible reactivación de un conocido punto de venta de sustancias estupefacientes, situado en un inmueble de la zona norte de la capital.
El mismo ya habría sido objeto de investigación en el pasado, concretamente en el mes de enero del año 2024. Tanto en esa ocasión como en estas últimas, ambas en un intervalo de tres semanas, los investigadores acreditaron la venta directa de cocaína en la citada vivienda con distintas aprehensiones de droga.
En el primer dispositivo policial se procedió a la detención de tres hombres por un delito de tráfico de drogas, decretando la autoridad judicial su ingreso en prisión. A las tres semanas, los investigadores arrestaron en la misma vivienda a otro joven, al constatar los agentes que habría reactivado el punto de venta de droga.
En los últimos registros practicados, los agentes localizaron e intervinieron en el inmueble 198 envoltorios de cocaína, útiles para la dosificación de las sustancias y 555 euros en efectivo.
