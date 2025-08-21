Las personas con movilidad reducida pueden pedir ya una ayuda para desplazarse en taxi adaptado

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos Sociales, abrirá a partir de este viernes el plazo para participar en una nueva convocatoria específica de subvenciones a personas con movilidad reducida para el uso del taxi adaptado.

Así, con esta ayuda, que se viene concediendo desde 2007 y que puede llegar hasta los 500 euros, se pretende favorecer el desplazamiento en el entorno urbano de las personas con movilidad reducida.

La convocatoria, que fue aprobada por la junta de gobierno local el pasado 8 de agosto, ha sido publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), por lo que las solicitudes se pueden presentar desde mañana hasta el 30 de septiembre, ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Esta subvención va dirigida a personas empadronadas en la ciudad de Málaga con una discapacidad igual o superior al 33% y con una limitación de movilidad igual o superior al 25%. El objetivo es cubrir los gastos por el uso del taxi adaptado con licencia en el municipio durante el periodo comprendido desde el 1 de noviembre de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2025.

El importe máximo a conceder es de 500 euros por beneficiario, fijándose la cuantía en función de una baremación atendiendo a criterios económicos y de movilidad.

El Ayuntamiento tiene reservada una partida presupuestaria de 7.000 euros para esta iniciativa, que está enmarcada en el II Plan Estratégico de Accesibilidad Universal de la ciudad de Málaga 2023-2027, dentro de cuyas líneas estratégicas se encuentra la de garantizar la movilidad en el espacio urbano a todas las personas con diferentes capacidades.

En este sentido, han recordado que el Ayuntamiento, a través del Área de Movilidad, ha iniciado el procedimiento administrativo para crear 60 nuevas licencias de auto-taxi para vehículos de cinco plazas --incluida la del conductor-- más una plaza para personas con movilidad reducida, que se sumarán a las 14 adjudicadas en 2023 y a las dos en 2024, con el objetivo de mejorar el servicio que se presta a este colectivo.

Tramitación

Como novedad, en esta nueva convocatoria se simplifica el procedimiento, de forma que las facturas para justificar el gasto se presentarán al mismo tiempo que la solicitud.

En este sentido, el periodo de ejecución de la convocatoria de este año abarcará los gastos por uso del taxi adaptado desde el 1 de noviembre de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2025. No se admitirán facturas correspondientes a la utilización de taxis con licencia de otros municipios ni de taxis no accesibles.

Tal y como establecen las bases de la convocatoria, que están disponibles la sede electrónica del Ayuntamiento, las solicitudes se pueden presentar a través de los medios electrónicos del Consistorio o, de forma presencial, en las Oficinas de Registro, en las distintas Oficinas Municipales de Atención a la Ciudadanía (OMAC) o a través de cualquiera de los medios establecidos en la normativa actual.