El fin de semana dará un respiro de aire fresco que se alargará hasta final de agosto

Hace ya unos días que Málaga soporta con paciencia el terral. Las jornadas pasadas han estado marcadas por temperaturas elevadas debido al viento de poniente, pero este fin de semana, la ciudad y el resto del mapa malagueño se enfrentarán a una bajada considerable de los termómetros. Ese es, al menos, el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que para este viernes 22 de agosto prevé unas máximas de 29 grados en la capital, unos valores que se reciben como una bocanada de aire fresco. Además las mínimas serán de 22 grados en la ciudad, dejando así unas noches menos rigurosas que ayudarán a conciliar el sueño.

La comarca de Antequera vuelve a ser líder en altas temperaturas, aunque atrás quedan los 37 y 38 grados que han golpeado a la zona días atrás. Para hoy se esperan en Antequera unas máximas de 31 grados y unas mínimas de 20 grados. En las otras zonas de interior, Guadalhorce y la Serranía de Ronda los valores serán similares durante esta jornada del viernes. En Álora, el municipio con las temperaturas más altas de la comarca, los termómetros marcarán unas máximas de hasta 33 grados y unas mínimas de hasta 19 grados.

En Ronda las temperaturas máximas serán de 33 grados y las mínimas también rozarán los 19 grados, , lo que supone un alivio en pleno agosto malagueño. Y es que según ha informado Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga "se ha entrado en un periodo realmente fresco para lo que suele ser Andalucía en esta época de año".

Para la Costa se esperan valores aún más suaves. En Marbella y Estepona, las máximas serán de 28 grados y las mínimas apenas alcanzarán los 21 grados. En la parte oriental de la costa, es decir en la Axarquía, las máximas para este viernes serán de 29 grados en Vélez-Málaga, aunque en La Viñuela los termómetros marcarán los 31 grados.

Un sábado de agosto fresco

Durante el fin de semana toda la geografía de la provincia podrá disfrutar de unas temperaturas suaves, que en ocasiones pueden resultar incluso agradables. Para el sábado los termómetros bajarán aún más en algunos puntos, como es el caso de la Málaga capital, donde las máximas serán de 28 grados y las mínimas de 22.

Según Meteorología en Antequera las máximas serán de 30 grados o 31 grados en el caso de Villanueva de Algaidas, uno de los municipios más calurosos de la comarca. En el Valle del Guadalhorce los valores serán similares a los del viernes, con temperaturas máximas de 31 grados en Álora y en Coín. Para la Serranía de Ronda las máximas serán más elevadas el sábado con valores de hasta 32 grados en Arriate y 31 grados en Ronda. Aunque las noches serán frescas en ambos casos, con unos 18 grados de mínimas.

Para el sábado, la costa malagueña no muestra cambios significativos en el mapa de las temperaturas. Aemet prevé unas máximas de 28 grados en Marbella y 29 en Estepona, donde las mínimas rozarán los 22 grados, más elevadas que las del interior, pero llevaderas. En la Axarquía los valores son parecidos, con unas máximas de 28 grados en Vélez Málaga y de nuevo 31 grados en La Viñuela, zona donde el calor suele ser protagonista.

Una jornada de domingo que invita al descanso

Las temperaturas acompañarán a la jornada de descanso, mostrando unos valores máximos de tan solo 28 grados en la capital. En la comarca de Antequera y en el Valle del Guadalhorce las máximas serán 32 grados, pero las mínimas de 18 grados en ambos puntos, dejarán a los malagueños disfrutar de un ambiente fresco que ya se espera con ganas.

En la zona de Ronda, la sierra genera unas temperaturas aun más suaves, con máximas de entre 30 y 31 grados en Ronda y Arriate, pero con unas jornadas nocturnas frescas de solo 18 e incluso 17 grados.

En la Costa Occidental las temperaturas suben algo más el domingo, con unas máximas de hasta 32 grados en Estepona, aunque en Marbella se mantienen los 29 grados durante todo el fin de semana. En la Axarquía los valores marcados serán similares con 30 grados de máxima en Vélez-Málaga.

La última semana de agosto será fresca, algo poco común en la comunidad andaluza, que además, sorprende a ciudadanos y visitantes, acostumbrados a unas jornadas de bochorno y humedad.