Una Feria casi sin peros: esto es lo que los malagueños y visitantes opinan de las fiestas en el Real

"Muy buen ambiente, como siempre" o "lo mejor, sin duda, el ambiente" son algunas de las frases que más coinciden cuando los malagueños y visitantes tienen que destacar lo mejor de estos días de Feria en el Cortijo de Torres. Sin embargo, aunque todos se lo han pasado muy bien y han disfrutado mucho de las fiestas, cada uno destaca aspectos distintos.

En el caso de Alejandro, por ejemplo, aunque la Feria de Málaga le ha parecido "una pasada", ha echado de menos "un poco más de flamenquito y de tradición", ya que muchas casetas siguen las tendencias actuales, ignorando la música tradicional de Andalucía.

El Cortijo de Torres se convierte en una pasarela de tradición para los retratos más estéticos. / Álex Zea

Para Beatriz, no hay nada que objetar: todo lo que ofrece el Cortijo le ha encantado, pero para Pedro, que también se lo ha pasado muy bien y ha disfrutado del buen ambiente del recinto, "los precios están un poco más caros de lo normal", sobre todo los de los puestos de comida de fuera de las casetas. Para Laura, los precios también han sido un punto negativo importante, ya que le han llegado a cobrar nueve euros por una copa.

Miguel, por su parte, se lo ha pasado muy bien con las atracciones, pero, para él, también "son muy caras". Víctor, que también ha disfrutado de la Feria, echa de menos más espacios con sombra, dado que en algunas de las calles del Cortijo no hay suficientes.

Los caballos son uno de los elementos que más llama la atención a los que visitan el Cortijo de Torres / Álex Zea

Gaspar, que ha visto la Feria más animada respecto a otros años, considera que le hacen falta heladerías. A Maritrini le ha parecido un año un poco regular, ya que ha visto que, sobre todo, hay muchas discotecas. "Ya no son casetas como antes", dice.

De todos modos, malagueños y visitantes tienen una cosa muy clara: Aunque los precios hayan subido, el ambiente del Cortijo este año ha sido envidiable. A Mario le ha encantado, y destaca que, de día, se puede ver "el espíritu malagueño", pero que, durante la noche, ese ambiente es diferente, ya que pasa a ser "algo más juvenil".