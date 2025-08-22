La gasolina baja de nuevo y se sitúa en mínimos de este verano en Málaga

El precio de los combustibles vuelve a propiciar alegrías para todos aquellos conductores que aún utilizan vehículos que no son 100% eléctricos. La recta final de agosto viene marcada por nuevas rebajas en tanto en el litro de gasolina como de gasóleo. Así, en la provincia de Málaga, el coste medio ya figura en ambos casos en mínimos para lo que va de verano. Lejos quedan aquellas semanas en la que la tensión bélica entre Irán e Israel disparó los costes del petróleo e, indirectamente, los de todos sus derivados.

En este momento, y en base al portal ministerial que a diario actualiza los precios en todas las estaciones de servicio españolas, geoportalgasoilneras.es, en la Costa del Sol puede repostarse la gasolina a 1,269 euros por litro. En concreto, la estación que posee Ballenoil en la avenida de Velázquez, número 113, en Málaga capital, arroja dicho precio. Le sigue el importe de 1,328 que para este combustible ofrece la gasolinera de la S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen, en el término de Cuevas de San Marcos.

En otra gasolinera vinculada a la producción olivarera, en concreto que se localiza en la carretera A-7203, kilómetro 2,2, de Villanueva del Trabuco, podemos repostar por 1,349 euros por litro. Y a 1,355 euros también se puede llenar el depósito en las estaciones de Ballenoil situadas en la calle Santo Tomás, en Arroyo de la Miel, y en el camino del Higueral, en Vélez-Málaga.

Descensos generalizados

En el conjunto de España, el precio medio de los carburantes ha bajado durante los últimos siete días hasta un 0,7%, en el caso del diésel, y un 0,27%, la gasolina. El coste medio del litro de diésel ha descendido por tercera semana seguida, siempre en términos globales para todo el país, hasta situarse de media en 1,414 euros. Es su nivel más bajo desde la tercera semana de junio, según datos reflejados este jueves en el Boletín Petrolero de la Unión Europea. Y el litro de gasolina ha retrocedido por cuarta semana consecutiva hasta fijarse en 1,479 euros, con niveles de mediados de junio.

Podemos con estos parámetros echar la vista a los precios que marcaban ambos carburantes a principios de enero de este mismo año. Así, en lo que va de 2025, el descenso que acumula la gasolina en suelo español ronda el 3%, mientras que para el diésel dicha bajada se sitúa en el 2%. De este último porcentaje llama la atención que más de un tercio se ciña a lo sucedido durante estos últimos siete días.

En base al portal ministerial anteriormente aludido, la última actualización nos indica que el gasóleo más económico de nuevo lo encontramos en la estación de servicio de Ballenoil en la avenida de Velázquez, en Málaga capital. Ahí se puede repostar a 1,219 euros por litro. Le sigue la gasolinera de la macrocooperativa Trops, el gigante europeo del aguacate y el mango, que comercializa ahora este combustible a 1,256 euros.

