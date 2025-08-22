La hostelería de Málaga, satisfecha con la Feria, pese a bajar el consumo: "Ha sido buena en el Centro y en el Real"

El presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, ha realizado este viernes un primer balance de la Feria, que ha calificado de "buena" para sector tanto en el Centro como en el Real aunque dentro de un contexto de "bajada de consumo" que, según ha explicado, se viene registrando a nivel nacional. Pese a que todavía la Feria no ha concluido, el gremio cree que ya puede realizarse un primer análisis de cómo han transcurrido estos días de fiesta.

"En el Centro se ha percibido buen ambiente, quizá con algo más de facturación en las zonas donde hay activación de Feria y movimiento en la calle al mediodía hasta las 6 de la tarde", ha apuntado. En cuanto el servicio de cenas, esta edición se ha movido en una línea "muy parecida" a la del año pasado.

Frutos entiende que la Feria del Centro va en una línea de "impasse y desarrollo" de activación con "movimiento en la calle y público de calidad". "Creemos que puede ser la tónica de la línea para seguir potenciando la Feria del Centro que al final, no nos olvidemos, que es la seña de identidad de la Feria de Málaga", ha opinado.

El Real, con más movimiento que el año pasado

En cuanto al Real del Cortijo de Torres, Mahos dice que la línea es similar a la del año pasado. Los empresarios perciben que la afluencia al recinto ha podido incluso subir, algo que vinculan con el aumento de turistas alojados en la ciudad. En todo caso, la bajada de consumo nacional ha hecho, según ha explicado Frutos, que la facturación está "en una línea muy parecida" a la de 2024.

Malagueños y visitantes disfrutan de la feria de Málaga en las calles del Centro. / Álex Zea

"Por hacer un resumen, es una buena feria, esperando que el viernes y el sábado sigan la misma línea, incluso que pueda subir algo más, porque estamos hablando ya del último fin de semana", señala la patronal hostelera. Mahos destaca también que no ha habido incidentes, sobre todo en el Centro. "Eso hace que también hayamos tenido una Feria con ese buen ambiente, que creemos que es lo importante", ha concluido.