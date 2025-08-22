Los hoteles de Málaga logran un 93% de ocupación en la Feria y mejoran las cifras de año pasado con el cliente de la última hora

Los hoteles de Málaga cerrarán la Feria de Agosto de 2025, que este año ha transcurrido del 14 al 24 de agosto (un total de diez noches), con una ocupación total del 93,12%, lo que supone un aumento de casi un punto por encima de los valores alcanzados el pasado año, en el que la Feria se desarrolló entre el 16 y el 25 de agosto (un total de nueve noches) con una ocupación del 92,17%. La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha afirmado este viernes que los datos mejoran las previsiones iniciales, ya que hace unos días se calculaba que la previsión sería del 90%.

"En principio, estamos satisfechos con los resultados de ocupación registrados esta presente Feria 2025, puesto que superan, aunque muy ligeramente, los datos registrados el pasado año y también se sitúan por encima de nuestras previsiones iniciales por lo que podemos concluir que la demanda de última hora ha incrementado las reservas con un comportamiento bueno también durante el segundo fin de semana de feria", ha explicado el vicepresidente de Aehcos por Málaga Capital, Francisco Moro.

Noche de los Fuegos y primer fin de semana, mejor dato

Tanto en la edición de 2025 como en la de 2024, el mayor índice de ocupación hotelera se ha registrado al principio de la Feria, coincidiendo con la Noche de los Fuegos y el primer fin de semana de las fiestas. Según Aehcos, este año los establecimientos hoteleros han estado ocupados en un 96,70% entre el 14 y el 17 de agosto (tres noches), mientras que en 2024 lo estuvieron en un 95,61% entre el 16 y el 19 de agosto (tres noches).

Feriantes en las calles del centro de Málaga en esta edición de 2025. / Álex Zea

Por lo que respecta a los días siguientes, la ocupación se prevé del 90,40% del 22 al 24 de agosto de 2025, es decir hasta el final de la Feria, mientras que el pasado año tan solo alcanzó el 87,38% entre el 23 y el 25 de agosto, último fin de semana de las fiestas.

El cliente foráneo, mayoría

En cuanto las procedencias de los visitantes alojados, el 40% ha sido de procedencia nacional, mientras que los visitantes de procedencia internacional han tenido una representatividad del 60%, datos muy similares a los de la Feria de 2024.