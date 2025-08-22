Intoxicaciones etílicas, una de las principales causas de urgencias hospitalarias durante la Feria de Málaga

Las intoxicaciones etílicas se sitúan, un año más, entre las principales causas de urgencias hospitalarias durante la Feria de Málaga. Aunque durante todo el año son uno de los motivos de consulta más prevalentes en los servicios de Urgencias, los profesionales sanitarios advierten de que en estos días de fiesta los casos se multiplican especialmente.

De hecho, durante esta semana de Feria es cuando se produce el mayor pico de atención por intoxicaciones etílicas de todo el año. “Por el volumen de personas que se encuentran celebrando, festejando y bebiendo, no solamente de población nativa, sino también visitantes de fuera, es el pico del año donde más cuadros de estas características se dan”, afirma Miguel Gutiérrez Jansen, médico adjunto de Urgencias del Hospital Regional de Málaga, que hace hincapié en la importancia de disfrutar de las fiestas con responsabilidad y moderación.

Este aumento de la atención de intoxicaciones etílicas se produce también en el Hospital Clínico de Málaga, centro de referencia del recinto ferial Cortijo de Torres. “Durante el periodo de verano, fines de semana y periodos festivos, como puede ser ahora mismo la semana de Feria, aumenta el número de atenciones que hacemos de personas con intoxicación etílica”, coincide la doctora Begoña Mora Ordóñez, responsable actual del servicio de Urgencias del centro.

Intoxicación por drogas

“Sobre todo en el tramo de noche y madrugada, sí que acuden bastantes más pacientes con intoxicaciones etílicas que durante el resto del año”, indica la profesional, que ratifica que el exceso de consumo de alcohol es uno de los principales motivos de visita a Urgencias durante estas fechas, así como las intoxicaciones por consumo de drogas de diseño.

Aunque para la mayoría de las personas la semana de Feria supone fiesta y vacaciones, para los sanitarios implica un incremento de la carga de trabajo, ya que durante esta semana aumenta notablemente la demanda asistencial. Durante estos días, el servicio de Urgencias del Hospital Clínico atiende, de media, entre 400 y 450 urgencias diarias, según los datos facilitados por la doctora Mora, que resalta que el día prefestivo, es decir, el 14 de agosto, se llegaron a alcanzar las 550 urgencias atendidas. “Son cifras más o menos similares a las de otros años”, agrega.

Consecuencias directas

Las consecuencias del consumo excesivo de alcohol pueden ser tanto directas como indirectas. El efecto directo sería la propia intoxicación, que, dependiendo de la constitución del paciente y de la cantidad de ingesta, puede producir cuadros más leves —trastornos del comportamiento, de la motricidad, del equilibrio, etc.— o más graves.

“Conforme los niveles de etanol en sangre aumentan y estas intoxicaciones se agravan, pueden ya aparecer cuadros como náuseas, vómitos, alteraciones conductuales severas, depresión del nivel de conciencia y, finalmente, la parada respiratoria o la muerte”, alerta el doctor Gutiérrez, que subraya que los casos más severos no solamente son provocados directamente por elconsumo excesivo, sino por las posibles caídas, accidentes de tráfico o peleas que vienen derivadas de las ingestas abusivas de alcohol y los trastornos del comportamiento que provocan.

Ambiente en el Real de la Feria de Málaga 2025 el martes por la noche / Eduardo Nieto

Consecuencias indirectas

“Muchas veces llevan a situaciones de agresividad, de conflicto o de peleas que se traducen en otras lesiones o accidentes. Las campañas de concienciación en relación a no conducir cuando uno ha bebido no son ninguna tontería. En Urgencias vemos que se dan muchos accidentes que están vinculados a la ingesta de alcohol”, incide el facultativo, que resalta que las consecuencias de abusar del alcohol pueden ser devastadoras, tanto para el propio paciente como para terceras personas que pueden verse implicadas en estos accidentes.

“Muchos no vienen simplemente con una intoxicación etílica, sino con traumatismos craneoencefálicos o traumatismos torácicos y abdominales”, señala también la doctora Mora, que apunta que este escenario se repite año tras año.

Perfil

En cuanto al perfil de los pacientes que llegan a Urgencias por este cuadro clínico, el doctor Gutiérrez sostiene que, aunque es heterogéneo, suele ser principalmente gente joven o adultos de mediana edad, que son atendidos no solo por la intoxicación etílica, sino por los accidentes, agresiones o caídas que acarrean.

No obstante, puntualiza que la mayoría de intoxicaciones son leves, por lo que, habitualmente, reciben el alta en cuestión de horas, tras un periodo de observación y de tratamiento, fundamentalmente, de soporte. “Al final es esperar a que el propio organismo vaya metabolizando el alcohol y que vayan pasando los efectos secundarios de la ingesta abusiva”, aclara. Aun así, recuerda que también se producen casos más graves, así como lesiones secundarias severas, que pueden requerir ingresos hospitalarios o, incluso, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Otros motivos de urgencias

Además de las intoxicaciones etílicas, otros de los motivos más habituales de visita a Urgencias durante esta semana son las agresiones físicas, peleas y las lesiones traumatológicas provocadas por caídas, golpes, contusiones o fracturas, según explica el doctor Gutiérrez, que, al igual que la doctora Mora, insiste en lanzar un mensaje de precaución para los días restantes de la Feria.

“Que disfruten, pero siempre con moderación y responsabilidad, no solo por sí mismos, sino porque también puede conllevar la afectación de otras personas”, concluye la profesional, que ha querido agradecer y reconocer el compromiso y profesionalidad de todos los profesionales que trabajan en Urgencias, sobre todo, durante esta semana en la que hay una mayor sobrecarga de trabajo.

