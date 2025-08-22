Julio deja un gran mes en los hoteles de Málaga pero el 2025 sigue lastrado por la caída del turista nacional

El mes de julio, en plena temporada alta turística de la Costa del Sol, ha dejado buenas cifras de actividad en los hoteles de la provincia de Málaga que, con 671.000 viajeros y 2,58 millones de pernoctaciones, han superado en un 2,8% y un 3,9% respectivamente las cifras del mismo mes del año pasado, rompiendo además la tónica interanual bajista que viene presidiendo este 2025. No obstante, la planta hotelera malagueña acumula en este ejercicio (enero-julio) una caída interanual del 4,3% en la cifra de viajeros y del 1,5% en el volumen de pernoctaciones, manteniendo la tendencia a la baja de los últimos meses.

Así, en los siete primeros meses del año se han alojado en la planta hotelera malagueña un total de 3,56 millones de turistas que generaron 12,50 millones de noches de hotel, según los datos de Coyuntura Turística Hotelera publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En cifras redondas, se han perdido más de 157.731 viajeros y 186.600 pernoctaciones en relación a las cifras que se manejaban el mismo periodo de 2024.

Por procedencia de los turistas, los hoteles de Málaga siguen teniendo al visitante foráneo como gran bastión, con 2,38 millones de visitantes y 9,67 millones de pernoctaciones, según el INE. Las cifras de turistas extranjeros suben un 0,7% con respecto a las del pasado año y la de pernoctaciones un 1,3%. Con estas cifras, el cliente internacional supone a nivel hotelero el 66% del total de viajeros y el 77% de todas las estancias.

Por contra, el volumen de clientes españoles mantiene su tónica de descenso interanual en este 2025. Las cifras hasta julio han sido de 1,18 millones visitantes y 2,82 millones de noches de hotel, con una caída del 12,1% en el número de turistas y del 10,2% en el apartado de pernoctaciones. Los hoteles de Málaga han dejado de recibir en lo que va de año, en comparación con las cifras de 2024, un total de 174.242 viajeros nacionales y 318.800 pernoctaciones de estos clientes.

Ocupación, establecimientoss y empleo

La ocupación de los hoteles de Málaga en julio fue del 72,6% por plazas y del 80,7% por habitaciones, niveles ligeramente por debajo del mismo mes de 2023 (del 72,8% y del 80,8% en cada caso).

Las cifras del INE indican también que hubo 668 hoteles abiertos en julio, algo por encima del nivel de 2024 (666) y bastante por delante del dato de 2019 (608), lo que refleja el crecimiento del sector en estos últimos años. El número de plazas disponibles estimadas fue de 109.058 (frente a las casi 105.000 del año anterior y las 101.143 de 2019).

Los hoteles de la provincia dieron trabajo en el mes de julio a 20.365 trabajadores, un volumen considerablemente superior al del pasado verano (18.880). En 2019, antes de la pandemia, el nivel de empleo era de 18.210. El máximo de empleo en los hoteles se suele dar cada año en julio y agosto, como es lógico.

Turistas con sus maletas en el Centro de Málaga. / Álex Zea

Cifras nacionales

A nivel nacional, el sector hotelero español siguió consolidando su recuperación en julio, cuando los establecimientos hoteleros registraron un incremento interanual del 1,8% en las pernoctaciones y un aumento del 5% en los precios en comparación con igual mes de 2024.

De este modo, la facturación media por habitación ocupada se impulsó hasta los 146,5 euros, un 4,6% más que en el mismo mes del año pasado, según los datos publicados del INE.

Las pernoctaciones en hoteles españoles superaron los 44,6 millones en julio, impulsadas principalmente por los viajeros internacionales, que incrementaron un 2,1% sus estancias. Por su parte, los residentes en España elevaron sus pernoctaciones hoteleras un 1% interanual en el séptimo mes del año.

En el acumulado de los siete primeros meses del año, el crecimiento global de las pernoctaciones fue del 0,7%, con una leve caída del 0,4% en las pernoctaciones nacionales y un alza del 1,2% en las internacionales.

Por destinos, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana concentraron el grueso de las estancias de los viajeros residentes, mientras que Islas Baleares, Cataluña y Canarias fueron los destinos principales de los turistas extranjeros.

Los turistas procedentes de Reino Unido y Alemania concentraron el 26,1% y el 14,5%, respectivamente, del total de pernoctaciones de no residentes en julio, seguidos de Francia (8,1%), Países Bajos (5%) e Italia (4,2%).