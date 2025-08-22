La Junta renueva la Atención Primaria con 20 nuevas infraestructuras y obras de mejora en todos los centros

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha invertido en los últimos seis años más de 330 millones de euros en la mejora de las infraestructuras y en nuevos centros sanitarios en la provincia de Málaga, "una inversión que ha supuesto la renovación de la Atención Primaria en la provincia y que continúa con un presupuesto superior a los 32 millones de euros este año para nuevas actuaciones, entre las que destaca el proyecto del nuevo hospital".

Desde el Gobierno andaluz han señalado que este "esfuerzo inversor" ha posibilitado la construcción del nuevo centro de salud de San Pedro Alcántara en Marbella, anexo al anterior, que, con una inversión de cinco millones de euros, "ha contribuido a incrementar notablemente el número de consultas y especialidades; y el centro de salud de Cártama, con una inversión cercana al millón de euros".

También "el centro de salud Las Chapas, en Marbella; el centro de salud de Los Pacos en Fuengirola, que ya está en marcha tras 20 años de espera; el centro de Ricardo Soriano, que se inaugurará próximamente; el servicio de urgencias del centro de salud de Churriana, tras 12 años sin funcionamiento; o el nuevo Servicio de Urgencias de Atención Primaria en Antequera, que ha reducido desplazamientos al hospital del municipio".

Además, han señalado en un comunicado, se han creado cinco nuevos centros de Atención Infantil Temprana en la provincia, en concreto en Coín, Torre del Mar (en Vélez-Málaga), Pizarra y dos en Antequera --con uno específico de autismo--.

A estas nuevas infraestructuras se unen el consultorio de Cómpeta, del Área Sanitaria Este de Málaga Axarquía; las urgencias extrahospitalarias de Campillo Bajo del Área Sanitaria Norte de Málaga Antequera, y las urgencias de Churriana y los consultorios de Yunquera, Zalea y Cerralba, del Distrito Sanitario Málaga Guadalhorce; y las urgencias de Mollina y de Campillos (ambos del área Norte de Málaga Antequera).

Asimismo, han precisado, se han mejorado parcial o totalmente la mayoría de los centros de salud de la provincia: el 91% de los del Distrito Málaga Guadalhorce, el 100% de los del Distrito Norte Málaga (La Vega de Antequera), el 100% de los del Distrito Costa del Sol, el 100% de los del Distrito Serranía y el 100% de los del Distrito Este de Málaga Axarquía.

En concreto, desde 2019 se han llevado a cabo obras de mejora en los centros de salud de Cortes de la Frontera; Ronda Sur; Ronda Norte; Benaoján; Algatocín; Los Prados, El Burgo, Genalguacil; Jimera de Líbar; Faraján; Las Albarizas; La Cala de Mijas, Torrequebrada; Las Lagunas; El Boquetillo; Sabinilla; Estepona; San Miguel; Boliches; Fuengirola Oeste, San Pedro Alcántara; La Campana; La Carihuela; La Lobilla; Arroyo de la Miel; Vélez-Norte; Vélez-Sur; Torre del Mar; Cómpeta; El Morche; La Viñuela; Algarrobo; Torrox; Benamargosa; Viñuela; Colmenar; Nerja; Antequera Estación; Campillos; La Joya; Mollina; Antequera Centro; Archidona; Antequera; Churriana; Cruz de Humilladero; Pizarra; Cerralba; Zalea; Puerta Blanca; Huelin; El Limonar; o La Roca.

Además, se han renovado los puntos de urgencias en Benaoján, Algatocín, Cortes de la Frontera o El Burgo. En la zona de Serranía, se está ampliando el centro de salud de Algatocín, que será una inversión de casi 900.000 euros, para además de reformarlo, dotarlo de una plataforma para ambulancias y un montacamillas.

Por otro lado, han recordado que los presupuestos de la Consejería de Salud y Consumo para 2025 destina más de 32 millones de euros a inversiones en infraestructuras en la provincia.

De este modo, además de la obra de nueva planta del centro de salud de Nerja, este año han comenzado su planificación la reforma del centro de salud de Antequera Centro, el consultorio de Cártama o el nuevo centro de salud y centro de alta resolución de El Palo o de Gamarra.

Infraestructuras hospitalarias

En paralelo se han abordado la reforma y la construcción de numerosas infraestructuras hospitalarias, entre las que destacan la puesta en funcionamiento de dos nuevos hospitales, el de Alta Resolución de Estepona, tras más de 12 años de espera y tres de cierre por la anterior administración; la primera Unidad de Trastornos de la Conducta Alimenticia de Andalucía, proyecto pionero de la Junta en su compromiso con la Salud Mental o el Hospital de Día Quirúrgico del Hospital de la Axarquía, dotado con dos quirófanos.

A ellos se unirán próximamente la reforma del Hospital de Día Oncohematológico del Virgen de la Victoria, en Málaga, la ampliación del Costa del Sol, que se está ejecutando por fases; o el Hospital Pascual, cuyo proyecto básico de redacción y ejecución de reforma fue adjudicado el pasado julio; además de otras ampliaciones y reformas en el propio Hospital de la Axarquía.

Además de todo eso, durante este ejercicio se ha iniciado el abordaje del nuevo Hospital de Málaga, la mayor obra de ingeniería civil de los últimos 50 años con un presupuesto de 607,5 millones de euros, que actualmente está en proceso de evaluación de ofertas para su adjudicación tras el cierre del plazo de presentación el pasado 10 de agosto.